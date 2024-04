Mötley Crüe: Neue Musik sei „Mix aus Country und Hip-Hop“

Nikki Sixx beim Mötley Crüe-Konzert am 21. Februar 2023 in Monterrey, Mexiko

Klingen Mötley Crüe nun nach Country und Hip-Hop?

Seit dem Besetzungsdrama bei den Glam-Göttern Mötley Crüe und dem Einstieg von John 5 als vollwertiges Mitglied kam es immer wieder zu Aussagen bezüglich neuer Musik. Nun scheint es wirklich ernst zu werden, allerdings verwirrte eine Aussage von Nikki Sixx kürzlich viele Fans.

Der alleinige Texter und Bassist der Band verriet auf X wie diejenigen, die schon etwas von der nagelneuen Musik hören durften, sie beschreiben. Und das klingt nicht gerade wie etwas, das man von einem neuen Album von Mötley Crüe erwarten würde.

„Das neue Crüe-Zeug ist direkt um die Ecke“, schreibt Nikki Sixx. „Leute, die es schon gehört haben, sagen, es ist ein kraftvoller Mix aus Country und Hip-Hop.“ Das sorgte selbsverständlich für Aufsehen – immerhin wünschen sich die wenigsten Fans ein Crüe-Album, das nach Country oder gar Hip-Hop klingt. Nicht minder verwirrend war das Timing des Posts, denn Sixx veröffentlichte das Statement bloß ein paar Tage nach dem ersten April, dem Tag, an dem man traditionell seinen Mitmenschen Streiche spielt. Ist es also wahr?

John 5 vergleicht Musik mit alten Alben

Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht. Denn die bisher getätigten Aussagen der Band-Mitglieder vergleichen die neue Musik durchgängig mit dem alten Material von Mötley Crüe. Empfehlung der Redaktion Nikki Sixx denkt, Mick Mars wird in die Irre geführt Glam Metal In einem neuen Interview spricht Mötley Crüe-Bassist Nikki Sixx über die Zusammenarbeit mit John 5 und den Streit mit dem ehemaligen Gitarristen Mick Mars. „Wir schreiben gerade Songs, und schon bald wird ein neuer Track herauskommen“, erzählte John 5 etwa in einem Interview mit The Metal Voice. „Es ist wirklich toll, ich bin super aufgeregt und kann es kaum erwarten. Es sind heavy Songs, großartige Songs. Ich finde, man kann sie sehr gut mit dem Material von DR. FEELGOOD vergleichen.“

In einem anderen Interview mit dem Illinois Entertainer schwärmte er von Nikki Sixx’ Fähigkeiten als Texter: „Neulich hat mich Nikki angerufen und hat ein Riff gespielt und dabei diese Melodie gesungen. Es klang, als könnte es etwas von TOO FAST FOR LOVE sein. Es ist einfach natürlich für ihn, solche Lieder zu schreiben.“

