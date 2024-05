Geezer Butler will ebenfalls finale Sabbath-Show spielen

Bei einem Auftritt in Eddie Trunks Radiosendung Trunk Nation With Eddie Trunk kommentierte Geezer Butler, der Bassist von Black Sabbath, Ozzys kürzliche Aussagen zu einer finalen Show der Band. Dabei zeigte er sich ebenfalls nicht abgeneigt, ein letztes Mal mit der alten Truppe aufzutreten – Bill Ward inklusive.

Entscheidung liegt bei Bill Ward

Aber gerade bei dem liegt laut Geezer das Problem. „Natürlich habe ich großes Interesse daran, doch es gibt ein großes ‚aber‘“, sagt er während des Gesprächs. „Man müsste das mit Bill abklären. Jeder von uns will das machen, aber ich weiß nicht, ob er das gesundheitlich durchziehen kann.“

Daraufhin fragt Trunk den Bassisten, ob er glaube, dass Bill dazu in der Lage sei, ein Konzert zu spielen oder Teil eines neuen Sabbath-Albums zu sein. „Ich glaube nicht“, antwortet Geezer Butler. „Vielleicht, aber ich weiß es einfach nicht. Mit der heutigen Technik gehen vielleicht ein paar Songs, aber wer weiß. Es dürfte kein Reisen involviert sein. Und wir würden nicht alle gemeinsam im Studio sein. So könnte es gemacht werden. Zumindest vielleicht.“

Ozzy und Geezer Butler reden jeden Tag miteinander

Was eine finale Show in der Black Sabbath-Heimatstadt Birmingham betrifft, hätten Geezer und Ozzy sich bereits geeinigt. Bloß die anderen seien noch nicht sicher dabei. Zwischen den beiden Metal-Urvätern herrsche aktuell ohnehin eine gute Stimmung – Gerüchte, dass die beiden nicht miteinander reden würden, seien ein Missverständnis gewesen. Empfehlung der Redaktion Black Sabbath: Tony Iommi lehnte Reunion ab Heavy Metal Tony Iommi wollte lieber nicht mit Black Sabbath beim Power Trip Festival auftreten, unter anderem um das Erbe der Band nicht zu beschädigen. „Wir sprechen praktisch jeden Tag miteinander“, so Geezer. „Er dachte, ich würde nicht nach seiner Gesundheit fragen, aber meine ganzen Nachrichten wurden einfach nicht an ihn weitergeleitet. Ich musste mich über seinen Buchhalter bei ihm melden, das war eine ganz schön schräge Nummer.“

Mittlerweile sei aber alles in Butter, und auch die Sabbath-Reunion sieht nicht mehr so unwahrscheinlich aus. Selbst wenn es nur ein kurzes Set wäre: „Ich würde es liebend gerne tun. Absolut liebend gerne“, bekräftigt Geezer Butler.

