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Tony Iommi erhält royale Ehrung für seine Verdienste

Tony Iommi mit Black Sabbath bei Rock im Park 2016
Tony Iommi mit Black Sabbath bei Rock im Park 2016
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
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Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi wurde erneut eine Auszeichnung verliehen – diesmal sogar von britischen Königshaus.
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Black Sabbath-Gitarrenvirtuose Tony Iommi zu sein. Erst im Mai erhielt er den „Lord Mayor’s Award“ seiner Heimatstadt Birmingham. Auf der Website der Stadt hieß es dazu: „Als Gründungsmitglied von Black Sabbath ist Tony als Gründer des Heavy Metal bekannt. Die Auszeichnung erkennt den kontinuierlichen Einfluss an, den das Genre für die kulturelle Landschaft in Birmingham hat. Es hat außerdem das Leben von Millionen Menschen bereichert und die nationale wie internationale Reputation Birminghams gesteigert.“

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Member of the Order of the British Empire

Jüngst wurde Iommi für seine Wohltätigkeitsverdienste im Rahmen der diesjährigen „King’s Birthday Honors“ zum MBE (Member of the Order of the British Empire) ernannt. Jedes Jahr verleiht das britische Königshaus diese Ehrung für herausragende Leistungen in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Sport und Wohltätigkeit. Auf Tony Iommi treffen gleich zwei der Punkte zu. Seit Jahren widmet sich der 78-Jährige humanitären Projekten wie der internationalen Katastrophenhilfe sowie den Einsatz für Krebspatienten.

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Über seinen Instagram-Account bringt der Gitarrist seine Dankbarkeit zum Ausdruck: „Was für eine unglaubliche Ehre, mit dem MBE ausgezeichnet zu werden! Die Musik ist mein Leben, und ich hatte das große Glück, diesen Weg mit vielen wunderbaren Menschen und Fans zu teilen. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die ich dabei erfahren habe. Es war ein Privileg, das tun zu können, was ich liebe, und zu sehen, wie meine Musik über die Jahre hinweg so viele Menschen berührt hat.“

Zudem habe es ihm „unglaublich viel bedeutet, Spenden für wohltätige Zwecke sammeln zu können, die mir sehr am Herzen liegen.“ Erst im vergangenen Dezember versteigerte Iommi eine seiner Gitarren, um schließlich 50,000 britische Pfund für das Heartlands Hospital zu sammeln, in dem er selbst 2012 während seiner Krebserkrankung behandelt wurde. Zum Jahreswechsel veröffentlichte er eine Videobotschaft, in der er das ereignisreiche Jahr rekapitulierte. Außerdem versprach der Musiker, dass 2026 endlich sein neues Soloalbum erscheinen soll.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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