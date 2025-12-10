Unglaubliche Leistung

Auf Instagram schreibt der Black Sabbath-Gitarrist in einem Statement: „Ein riesiges Dankeschön an jeden, der sich in den letzten Wochen ein Los zu meiner Gitarrenverlosung gekauft hat. Zusammen habt ihr über £50,000 für die Spendenaktion für das Heartlands Hospital gesammelt. Was für eine unglaubliche Leistung, die nur durch euch möglich war. Ich danke euch allen.“

Guter Zweck

Schon im November machte er auf die Verlosung aufmerksam, bei der Geld für die Renovierung des Krebsbehandlungszentrums des Krankenhauses gesammelt wird. Er schrieb: „Ihr habt jetzt die Chance, eine meiner eigenen Gibson SG-Gitarren zu gewinnen, die ich sowohl zu Hause als auch im Studio schon genutzt habe. Alles, um einen guten Zweck zu unterstützen, der mir sehr am Herzen liegt.

Ich bin stolz darauf, die Initiative der Heartlands Hospital Charity zur Renovierung des neuen Behandlungszentrums für Krebspatienten zu unterstützen. Die unglaublichen Ärzte und Krankenschwestern in Birmingham haben mir vor zwölf Jahren durch die Diagnose meines Hodgkin-Lymphoms geholfen. Das ist meine Art, das zurückzuzahlen“ schrieb der 77-Jährige.

