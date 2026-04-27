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Black Sabbath-Aufnahmen: Sharon einigt sich mit 1. Manager

Sharon Osbourne bei den BRIT Awards 2026 in Manchester
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Foto: Grant Buchanan/Dave Benett/Getty Images, Dave Benett. All rights reserved.
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Sharon Osbourne hat gute Neuigkeiten zu den frühen Black Sabbath-Demos, die der einstige Manager der Band veröffentlichen wollte.
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Letzten Herbst war bekanntgeworden, dass Sharon Osbourne rechtlich gegen Jim Simpson, den ersten Manager von Black Sabbath, vorgeht. Simpson hatte sich um das Quartett gekümmert, als Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward noch unter den Namen Earth firmierten. Über all die Jahre hatte Jim Demoaufnahmen aufgehoben, die die Musiker 1969 eingespielt hatten, und die er im Alleingang als EARTH: THE LEGENDARY LOST TAPES veröffentlichen wollte. Sharon hatte ihrerseits etwas dagegen — doch nun haben sich beide Parteien geeinigt.

Wieder zu Hause

Dies gab die Ozzy-Witwe in der jüngsten Folge des familieneigenen Podcasts The Osbournes zu Protokoll. „Wir haben uns mit Jim Simpson geeinigt“, berichtet Sharon ihrem Sohn Jack. „Und die Band hat nun ihre Demos zurück. Allen vier [Originalmitgliedern von Black Sabbath — Anm.d.A.] gehören sie — wie es auch sein sollte. All diese Sachen sollten ihnen gehören. Es ist also gut ausgegangen. Wir werden darüber sprechen, was jeder damit anfangen will — und dann schauen wir weiter.“

Doch damit nicht genug. Sharon plauderte überdies aus, dass diese frühen Earth-Aufnahmen „sehr anders“ klingen als das, was man von Black Sabbath gewohnt ist. Es geht offenbar mehr in eine bluesige Richtung. „Ich finde einfach, dass es aus historischer Sicht wichtig ist. Für die Musikliebhaber dieses Genres. Und wir haben außerdem die Rechte an den Fotos, die zu dieser Aufnahme gemacht wurden. Das ist alles wichtig. Man will diese Bilder. Alle Kinder und Enkelkinder der Band-Mitglieder würden sie liebend gerne sehen. Es ist besonders. Und ich bin einfach froh, dass sie da sind, wo sie hingehören — bei der Band. So können sie nun entscheiden, was sie als Band damit anstellen wollen. Das ist großartig.“

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Des Weiteren dankte Sharon dafür, dass sich Jim Simpson letztendlich auf einen Deal mit den Originalmitgliedern von Black Sabbath eingelassen hat und die frühen Earth-Aufnahmen nun von ihnen verwahrt werden. „Schlussendlich hat er das Richtige getan — für die Band.“ Simpson, der mittlerweile in seinen späten Achtzigen sein müsste, hatte zuvor behauptet, dass er für die Aufnahmen aus dem Jahr 1969 aufgekommen sei. Ursprünglich hatter er vor, die Tondokumente über sein Blues- und Jazz-Label Big Bear Records rauszubringen.


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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