METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 21: Black Sabbath BLACK SABBATH (1970)

Es sagt eine ganze Menge, dass HEAVEN AND HELL in unserer ultimativen Bestenliste höher rangiert als BLACK SABBATH. Dabei ist es doch eigentlich das unverfroren rohe, finstere, dröhnende Debüt von 1970, mit dem die Truppe aus dem englischen Birmingham einem Genre Geburtshilfe gibt, das damals noch gar keinen Namen trägt.

Der eröffnende Song, zugleich Titel-Track und Band-Hymne, erfindet mit einem einzigen tiefgestimmten Tony Iommi-Riff den Doom, und die sinistre, okkulte Ausstrahlung des Ganzen ist bis heute das Nonplusultra im Heavy Metal. Dabei ist die Platte deutlich weiter entfernt von klassischem Metal-Sound als beispielsweise das eingangs erwähnte HEAVEN AND HELL, sondern stark Blues-lastig und mit Mundharmonika sowie psychedelischen Jams ausgestattet. Längst steht BLACK SABBATH ganz offiziell als erstes lupenreines Metal-Album in der Ruhmeshalle des Genres, doch zur damaligen Zeit interessiert sich gelinde gesagt kein Schwein für die Formation und ihr Debüt.

Das Album bekommt vernichtende Kritiken – so äußert sich beispielsweise Kritikerikone Lester Bangs unvergessen: „Trotz der düsteren Song-Titel und einiger unsinniger Texte, die klingen, als würde Vanilla Fudge Aleister Crowley in Knittelversen huldigen, hat das Album nichts mit Spiritualismus, Okkultismus oder irgendetwas anderem zu tun als dem steifen Rezitieren von Cream-Klischees.“

Black Sabbaths Erfolg ist trotzdem nicht aufzuhalten: Diese Wurzel alles Bösen knackt nach einem Jahr die Marke von einer Million verkaufter Platten und wird seit den Achtzigern als absoluter Klassiker verehrt. Völlig zu Recht, natürlich. (Björn Springorum)

Die komplette Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten entstammt METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 – unserer 500. Ausgabe aus unserem 40. Jubiläumsjahr. Das Heft ist restlos vergriffen. Ihr findet die Liste weiterhin auf metal-hammer.de.

