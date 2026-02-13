Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Die 500 besten Metal-Alben (21): BLACK SABBATH

Black-Sabbath-Cover
von
Diese Wurzel alles Bösen knackt nach einem Jahr die Marke von einer Million verkaufter Platten und gilt als erstes Heavy Metal-Album.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 21: Black Sabbath BLACK SABBATH (1970)

Es sagt eine ganze Menge, dass HEAVEN AND HELL in unserer ultimativen Bestenliste höher rangiert als BLACK SABBATH. Dabei ist es doch eigentlich das unverfroren rohe, finstere, dröhnende Debüt von 1970, mit dem die Truppe aus dem englischen Birmingham einem Genre Geburtshilfe gibt, das damals noch gar keinen Namen trägt.

Der eröffnende Song, zugleich Titel-Track und Band-Hymne, erfindet mit einem einzigen tiefgestimmten Tony Iommi-Riff den Doom, und die sinistre, okkulte Ausstrahlung des Ganzen ist bis heute das Nonplusultra im Heavy Metal. Dabei ist die Platte deutlich weiter entfernt von klassischem Metal-Sound als beispielsweise das eingangs erwähnte HEAVEN AND HELL, sondern stark Blues-lastig und mit Mundharmonika sowie psychedelischen Jams ausgestattet. Längst steht BLACK SABBATH ganz offiziell als erstes lupenreines Metal-Album in der Ruhmeshalle des Genres, doch zur damaligen Zeit interessiert sich gelinde gesagt kein Schwein für die Formation und ihr Debüt.

We Sold Our Soul - T-Shirt
We Sold Our Soul - T-Shirt
von Black Sabbath
Für € 21,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Das Album bekommt vernichtende Kritiken – so äußert sich beispielsweise Kritikerikone Lester Bangs unvergessen: „Trotz der düsteren Song-Titel und einiger unsinniger Texte, die klingen, als würde Vanilla Fudge Aleister Crowley in Knittelversen huldigen, hat das Album nichts mit Spiritualismus, Okkultismus oder irgendetwas anderem zu tun als dem steifen Rezitieren von Cream-Klischees.“

Black Sabbaths Erfolg ist trotzdem nicht aufzuhalten: Diese Wurzel alles Bösen knackt nach einem Jahr die Marke von einer Million verkaufter Platten und wird seit den Achtzigern als absoluter Klassiker verehrt. Völlig zu Recht, natürlich. (Björn Springorum)

Die komplette Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten entstammt METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 – unserer 500. Ausgabe aus unserem 40. Jubiläumsjahr. Das Heft ist restlos vergriffen. Ihr findet die Liste weiterhin auf metal-hammer.de.

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Weitere Highlights

teilen
mailen
teilen

Themen

500 beste Metal-Alben black sabbath Heaven And Hell History Ranking Review
Tony Iommi: Neues Soloalbum erscheint "definitiv" 2026
Tony Iommi am 25. Juni 2019 im Birmingham Museum & Art Gallery
Tony Iommi hat zuletzt eifrig an neuer Musik geschraubt — 2026 soll nun endlich das neue Solowerk des Black Sabbath-Gitarristen rauskommen.
Tony Iommi hat sich Ende 2025 mit einer Videobotschaft zu Wort gemeldet. Darin bilanziert der Black Sabbath-Gitarrist, was sich bei ihm vergangenes Jahr zugetragen hat. Außerdem gibt der 77-Jährige einen Ausblick darauf, was 2026 bei ihm ansteht -- und dabei verspricht die Heavy Metal-Legende, dass sein lang erwartetes neues Soloalbum "definitiv" erscheinen wird. Rückblick und Ausblick "Ich hoffe, ihr hattet tolle Weihnachten", fängt Tony Iommi seinen Bericht an. "2025 hat für mich wirklich gut begonnen." Alsdann zählt der Gitarrist die Wiederveröffentlichung des Black Sabbath-Werks THE ETERNAL IDOL (ursprünglich von 1987) mit Tony Martin als Sänger auf. Ein weiteres Highlight war…
Weiterlesen
Zur Startseite