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Die 500 besten Metal-Alben (72): Dimmu Borgir ENTHRONE DARKNESS TRIUMPHANT

Dimmu Borgir ENTHRONE DARKNESS TRIUMPHANT
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Dimmu Borgirs früher Höhepunkt, der sie zu einer der wichtigsten Bands des Melodic Black Metal machte.
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METAL HAMMER hat die 500 besten Metal-Alben aller Zeiten gewählt – mit einer fast 100-köpfigen Jury. In die Liste geschafft haben es Veröffentlichungen von 1970 bis 2023. Heute stellen wir daraus vor:

Platz 72: Dimmu Borgir ENTHRONE DARKNESS TRIUMPHANT (1997)

Zwar setzen die Norweger auf ihrem dritten Album wieder orchestral klingende Keyboards ein, jedoch paaren sie diese nun mit schnelleren Gitarren und Drumparts. Es finden sich aber auch mehr Einflüsse aus dem klassischen Metal – sehr zugunsten der Eingängigkeit.

Eine umhüllende Dunkelheit, ein aggressiver Ton und die stets erhabene, zugängliche Attitüde ermöglichen Dimmu Borgir einen frühen Höhepunkt, der sie zu einer der wichtigsten Bands des melodischen Black Metal macht. (Simon Ludwig)

ENTHRONE DARKNESS TRIUMPHANT von Dimmu Borgir erschien am 30.03.1997. Das neue Dimmu Borgir-Album GRAND SERPENT RISING erscheint am 15.05.2026. Demnächst erwartet Dimmu Borgir-Fans eine ganz besondere Überraschung im METAL HAMMER-Magazin. Abonniert jetzt unseren kostenlosen Newsletter, um nichts zu verpassen.

Die komplette Liste der 500 besten Metal-Alben aller Zeiten entstammt METAL HAMMER-Ausgabe 07/2024 – unserer 500. Ausgabe aus unserem 40. Jubiläumsjahr. Das Heft ist restlos vergriffen. Ihr findet die Liste weiterhin auf metal-hammer.de.

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