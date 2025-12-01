Der aktuelle Konzertherbst klingt gerade noch aus, da werfen bereits große Live-Ereignisse fürs dritte Quartal des kommenden Jahres ihre Schatten voraus. So schwingen sich die beiden Black Metal-Schwergewichte Dimmu Borgir und Behemoth zu einer Doppel-Headliner-Tournee auf. Im Oktober 2026 gehen die Norweger und Polen im Rahmen der „In League With Satan“-Tour auf dem europäischen Festland sowie im Vereinigten Königreich auf Tour.

Maximum Metal

Doch damit nicht genug: Als Special Guests fahren die schwedischen Black Metal-Veteranen Dark Funeral mit, wodurch laut der zugehörigen Pressemitteilung „das sowieso schon verheerende Line-up sogar noch mehr Wildheit erhält“. Weiter heißt es: „Diese unheilige Dreifaltigkeit bietet ein paar der dunkelsten, kraftvollsten und visionärsten Acts auf, die das Genre jemals hervorgebracht hat. Die Fans können kolossale Bühnenproduktion, glühende Darbietungen und eine Atmosphäre erwarten, welche von okkulter Erhabenheit und klanglicher Extremität durchdrungen ist. Die ‚In League With Satan‘-Tour verspricht eine der am meisten herbeigesehnten Extreme Metal-Ereignisse des Jahrzehnts zu sein.“

Dimmu Borgir kommentieren: „Es ist ein paar Jahre her, dass wir eine anständige Europatournee gemacht haben. Und was ist es für eine großartige Art, wieder rauszugehen, wenn wir uns mit unseren Brüdern bei Behemoth für diese mächtige Konzertreise zusammenschließen. Wir werden eine brandneue Show mitbringen und können es nicht erwarten, unser nächstes Kapitel sowohl mit neuen als auch bekannten Gesichtern zu erleben.“

Darüber hinaus lässt es sich gewiss auch Nergal nicht nehmen, ein paar Worte zu der Tournee zu verlieren: „Legionen von Europa! Wir haben uns entschieden, uns selbst zu übertreffen und das größte Black Metal-Paket aufzufahren, das jemals zusammengestellt wurde. Behemoth, Dimmu Borgir und Dark Funeral… Das ist historisch… Das ist biblisch! Lasst uns richtig böse sein!“ Der Ticket-Vorverkauf startet am 3. Dezember 2025 um 10 Uhr via www.dimmu-borgir.com/ tour sowie https://www.behemoth.pl.

Dimmu Borgir & Behemoth:

„In League Wih Satan“-Tour 2026

09.10. CH-Zürich, Halle 622

10.10. Zwickau, Sparkassen-Arena Zwickau

11.10. LU-Esch-sur-Alzette, Rockhal

Rockhal 13.10. IT-Mailand, Alcatraz

14.10. München, Zenith

16.10. FR-Paris, Zenith

18.10. NL-Den Bosch, Mainstage

20.10. Köln, Palladium

22.10. Hamburg, Inselpark Arena

23.10. Berlin, Columbiahalle

24.10. CZ-Brno, Hala Vodova

27.10. FI-Helsinki, Ice Hall

29.10. SE-Stockholm, B-K

30.10. DK-Kopenhagen, K.B. Hallen

—

