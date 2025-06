Bei Dimmu Borgir klaffte nach dem Abgang von Gitarrist Galder im vergangenen Sommer bis kürzlich eine Lücke in der Live-Besetzung. Nun haben die Norweger einen neuen Mann an den zweiten sechs Saiten vorgestellt. So sorgt Kjell Åge Karlsen aka Damage jetzt ebenfalls für verzerrte Klänge auf der Bühne. Seinen Einstand feierte der Musiker am Freitag, den 27. Juni 2025 beim Tons Of Rock in Olso.

Ein reines Vergnügen

Für Dimmu Borgir-Frontmann Shagrath (welcher auf den bürgerlichem Namen Stian Tomt Thoresen hört) ist Kjell kein Unbekannter, denn gemeinsam musizierten die beiden bereits bei Chrome Division. „Wir sind begeistert darüber und stolz darauf, Damage in unserem Team willkommen zu heißen. Und wir freuen uns darauf, mit ihm diesen Sommer und darüber hinaus gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Mit Damage während der vergangenen paar Monate zu arbeiten und zu proben, war bereits ein Vergnügen. Und wir hoffen, dass ihr, die Fans, mitmacht und ihn in der Besetzung willkommen heißt.“

Thomas Rune Andersen alias Galder verkündete am 18. August 2024 seinen Abschied von Dimmu Borgir, nachdem er tags zuvor sein letztes Konzert mit der Gruppe beim Dynamo Metal Fest in Eindhoven absolviert hatte. Derzeit reaktiviert er seine frühere Band Old Man’s Child, mit denen er als Gründungsgitarrist zwischen 1994 und 2009 eine EP und sieben Studioplatten veröffentlicht hatte. Die aktuelle Besetzung von Dimmu Borgir besteht neben Shagrat und Damage noch aus Rhythmusgitarrist Silenoz aka Sven Atle Kopperud, Schlagzeuger Dariusz Brzozowski alias Daray, Keyboarder Gerlioz aka Geir Bratland sowie Bassist Victor Brandt.

