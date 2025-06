Am Montag (30.06.2025) werden AC/DC ihr Konzert der „Power Up Tour 2025“ im Olympiastadion in Berlin spielen.

Einlass ist voraussichtlich um 16 Uhr.

Beginn: ca. 18 Uhr

Adresse: Olympischer Platz 3, 14053 Berlin

Support und Stagestimes

Wie bereits bei den Shows 2024 begleiten The Pretty Reckless als die Tournee. The Pretty Reckless sollen die Bühne ca. um 18:15 Uhr betreten, AC/DC folgen gegen 20 Uhr.

Tickets

Wenige Tickets sind noch über eventim.de für die AC/DC-Show verfügbar. Sitzplatztickets kosteten dort zuletzt zwischen 124 und 183 Euro.

Anfahrt

Mit dem Auto

Aus Richtung Hamburg/Rostock:

• Stadtring Richtung Charlottenburg (A100)

• Ausfahrt Kaiserdamm Süd

• Kaiserdamm entlang über den Theodor-Heuss-Platz, in Richtung Spandau (Heerstraße) immer geradeaus fahren, rechts halten

• rechts in die Flatowallee abbiegen, direkte Zufahrt zum Stadion / Südtor

• alternativ: Zufahrt zur Tiefgarage Süd – von Flatowallee links abbiegen; Jesse-Owens-Allee folgen, nach ca. 100 m rechts Zufahrt zur Tiefgarage Süd

Aus Richtung München/Nürnberg, Hannover/Magdeburg, Leipzig:

• Über die Avus (A115) Richtung Autobahndreieck Funkturm

• Ausfahrt Messedamm (Richtung A100), rechts halten

• an der zweiten Ampel links abbiegen

• rechts in die Jafféstraße bis zur Heerstraße

• links in die Heerstraße abbiegen, rechte Fahrspur

• rechts in die Flatowallee abbiegen, direkte Zufahrt zum Stadion / Südtor

Aus Richtung Brandenburger Tor:

• Straße unter den Linden, Richtung Spandau

• Kaiserdamm entlang über den Theodor-Heuss-Platz, in Richtung Spandau die Heerstraße entlang, dann der Ausschilderung folgen

• immer geradeaus fahren, rechts halten

• rechts in die Flatowallee abbiegen, direkte Zufahrt zum Stadion / Südtor

Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es eine Vielzahl an öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise Gebührenpflichtig) genutzt werden können:

Olympischer Platz (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO4 mit behindertengerechte Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Parkplatz PO5 mit behindertengerechte Stellflächen (max. 2,8 Tonnen pro Fahrzeug)

Es wird empfohlen, an Veranstaltungstagen mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen

Öffentliche Verkehrsmittel

Mit der U-Bahnlinie U2 zum U-Bahnhof U Olympia-Stadion. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion (Eingang Osttor: 500m, Eingang Südtor: 870m).

Durchschnittliche Fahrtdauer:

2 Minuten vom U-Bahnhof Ruhleben

13 Minuten vom U-Bahnhof Zoologischer Garten

25 Minuten vom U-Bahnhof Potsdamer Platz

36 Minuten vom U-Bahnhof Alexanderplatz

Mit den S-Bahnlinien S3 und S9 zum S-Bahnhof S Olympiastadion. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion (Eingang Südtor über den Ausgang Flatowallee: 200m, Eingang Osttor über den Ausgang Trakehner Allee: 250m)

Durchschnittliche Fahrtdauer:

7 Minuten vom S-Bahnhof Spandau

14 Minuten vom S-Bahnhof Zoologischer Garten

23 Minuten vom S-Bahnhof Friedrichstraße

26 Minuten vom S-Bahnhof Alexanderplatz

Mit dem Buslinien M49 und 218 zur Haltestelle Flatowallee. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion.

Mit der Buslinie 143 zum U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort aus kann man entweder direkt zum Stadion gehen oder eine weitere Haltestelle mit der U-Bahnlinie U2 zum Bahnhof Olympiastadion fahren.

Barrierefreiheit

Zugang zum Stadiongelände

Das Gelände des Olympiastadion Berlin kann für alle Besucherinnen und Besucher über die Zugänge am Osttor und am Südtor betreten werden. Grundsätzlich können die Eingänge frei gewählt werden. Das Konzept zur Betreuung von Rollstuhlfahrern kann von Veranstalter zu Veranstalter variieren.

Auf dem Stadiongelände

Die Zugänge zum unteren Umgang auf Höhe der Blöcke C/D, G/H, J/K, N, Q/R und S/T sind barrierefrei. Von dort aus können die für die Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer vorgesehenen Plätze und die regulären Sitzplätze problemlos erreicht werden. Alle Rollstuhlplätze befinden sich im inneren Umgang in der Ostkurve (Block Q, R, S, T), im Bereich Marathontor (Block G, H, J, K), auf der Gegentribüne im Block N und auf der Ehrentribüne.

Für die Begleitpersonen sind unmittelbar zwischen und neben allen Rollstuhlplätzen Stadionsitze vorgesehen, die sich mittels Schienensystem flexibel in ihrer Position verändern lassen.

Kioske sowie behindertengerechte Toiletten sind in ausreichender Anzahl ebenfalls im Unterring vorhanden. Auch die VIP-Bereiche sind barrierefrei.

Stadionübersicht

Die Sitzpläne des Stadions könnt ihr hier einsehen.

Stadiongelände

(anklicken für größere Ansicht)

Wetter

Generell ist es den ganzen Tag wolkenlos mit leichten Böen bei null Regenrisiko. Die Höchsttemperatur beträgt am Nachmittag 27°, bei Konzertbeginn sind es noch 26°.

Setlist AC/DC

Setlist vom Konzert in Prag, Flugplatz Prag-Letňany, 26.06.2025

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back In Black

Demon Fire

Shot Down In Flames

Thunderstruck

Have A Drink On Me

Hells Bells

Shot In The Dark

Stiff Upper Lip

Highway To Hell

Shoot To Thrill

Sin City

Rock ’n’ Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock (mit Gitarrensolo von Angus)

Zugabe

T.N.T.

For Those About To Rock (We Salute You)

(Quelle: setlist.fm)

—

