Am heutigen Montag (30. Juni 2025) drehen AC/DC im Berliner Olympiastadion ihre Verstärker auf. Doch damit nicht genug: Angus Young und Co. geben sich hierzulande auch noch am 8. Juli in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena sowie am 17. Juli in der Karlsruher Messe die Live-Ehre. Wer schon einmal einen kleinen Vorgeschmack auf die anstehenden Konzerte riskieren will, liest einfach weiter.

Denn die Aussie-Rocker haben ihre aktuelle Europatournee am vergangenen Donnerstag bereits eröffnet: So spielten AC/DC am 26. Juni in Prag auf — und unten gibt es ein paar Live-Videos davon. Rund 60.000 Zuschauer fanden sich für die Show auf dem Flugplatz Prag-Letňany ein. Darunter befand sich auch ein prominenter Gast: Der tschechische Präsident Petr Pavel ließ es sich nicht nehmen, das Hard Rock-Quintett in Aktion zu erleben. Der Politiker ist ein eingefleischter Rock-Fan, der früher diesen Monat schon bei Gastspielen von Bruce Springsteen und Alanis Morissette gesichtet wurde.

Setlist AC/DC Prag 26.06.2025:

If You Want Blood (You’ve Got It) Back In Black Demon Fire Shot Down In Flames Thunderstruck Have A Drink On Me Hells Bells Shot In The Dark Stiff Upper Lip Highway To Hell Shoot To Thrill Sin City Rock ’N’ Roll Train Dirty Deeds Done Dirt Cheap High Voltage Riff Raff You Shook Me All Night Long Whole Lotta Rosie Let There Be Rock T.N.T. For Those About To Rock (We Salute You)

