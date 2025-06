Der Vorwurf, dass sich Metallica für ihren Hit ‘One’ von Dark Angels ‘Darkness Descends’ – vorsichtig ausgedrückt – haben inspirieren lassen, hält sich hartnäckig. Unterstützt wird sie von Gene Hoglan, seines Zeichens Schlagzeuger von Dark Angel und demnach verantwortlich für die Rhythmen des Lieds von 1986. Der Metallica-Song erschien zwei Jahre später.

Zufall?

Im Gespräch mit That Metal Interview wurde Gene Hoglan erneut darauf angesprochen, wobei der Drummer eine Theorie aufstellt, wie es dazu kommen konnte. Ihm zufolge könnte der einstige Metallica-Bassist Jason Newsted etwas damit zu tun haben. „Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Jason Newsted, als er noch bei Flotsam And Jetsam war und ‘Darkness Descends’ gerade herauskam.“ Die beiden Musiker saßen wohl auf dem Parkplatz eines Clubs und unterhielten sich über Metal.

„Und er erzählte, was für ein Dark Angel-Fan er sei“, erklärt Hoglan. „Zuerst dachte ich, okay, es ist ein Zufall. Es ist ein Trommelschlag. Aber als die erste Zeile [von ‘One’] ,Darkness imprisoning me‘ lautete, war ich irgendwie …“ Dann bricht der Schlagzeuger ab, stellt jedoch klar, dass er sich „niemals beleidigt“ gefühlt habe, dass Lars Ulrich offenbar einen seiner Drumlicks kopierte.

Der Pate

Das Gegenteil sei der Fall gewesen: „Ich dachte nur: Danke. Du hast dieses Riff gemacht, dieses Ding, das ich geschrieben habe, das wir geschrieben haben, was auch immer. Du hast es einfach legendär gemacht. Danke, Lars. Du bist der Pate von allem, was wir tun. Bitte, wenn ich etwas habe, das du dir ausleihen möchtest, kannst du es gerne nehmen. Absolut.“

Laut Gene Hoglan sei dies nicht die einzige Stelle gewesen, die sich Metallica von Dark Angel „geliehen“ haben. Auch in ‘Battery’ habe er etwas erkannt und mit seinem (am 8. März 2023 verstorbenen) Band-Kollegen Jim Durkin (Gitarrist) darüber gesprochen. „Als ich es das erste Mal hörte, sagte ich: ‚Hey Jim, das ist das Riff von ‘Welcome To The Slaughterhouse’ von WE HAVE ARRIVED.“ Dann meint er: „Ich bin die Riff-Polizei.“



