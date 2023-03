Dark Angel-Gitarrist Jim Durkin verstorben

Dark Angel trauern um ihren Gitarristen Jim Durkin. Der Thrash-Metaller verstarb am Mittwoch, den 8. März 2023 — wie seine Frau Annie in den Sozialen Medien mitteilte. Der Kalifornier wurde nur 58 Jahre alt. Zur Todesursache liegen aktuell keine Informationen vor. Neben seiner Band meldeten sich im Netz auch andere Musiker zu Wort, um ihrer Bestürzung Ausdruck zu verleihen.

Großes Herz

„Mit einem gebrochenen und schweren Herzen will ich euch mitteilen, dass Jimmy — die Liebe meines Lebens, mein bester Freund und Ehemann — am Mittwochmorgen gestorben ist“, schreibt die Witwe von Jim Durkin. „Er war nicht allein, denn ich und ein paar enge Freunde waren bis zum Ende da. Er wird schmerzlich vermisst werden. Und niemand kann die Liebe ersetzen, die ich für ihn hatte. […] Für immer dein, für immer mein, für immer unser. Mein unsterblicher Liebster. Ich werde dich wiedersehen.“ Dark Angel ergänzten: „Wir sind tief traurig und am Boden zerstört angesichts der Neuigkeiten darüber, dass unser Bruder und Gründer Jim Durkin verstorben ist.“

Des Weiteren kommentierte Arch Enemy-Gitarrist Michael Amott die traurige Nachricht: „Der netteste Kerl im Thrash Metal? Ich glaube schon… Ich erinnere mich gerne daran, wie Jim, seine liebenswerte Frau Annie und ich abgehangen haben. Wir bekamen zu essen und konnten in ihrem Haus duschen, während der leicht wilden Tage der Arch Enemy-Tourneen Anfang der Nullerjahre. Er hatte ein großes Herz.“ Jim Durkin spielte während der ersten drei Studioalben WE HAVE ARRIVED (1985), DARKNESS DESCENDS (1986) und LEAVE SCARS (1989) bei Dark Angel, dann stieg er aus. Seit der Reunion der Band im Jahr 2013 war Durkin wieder mit an Bord. Zuletzt konnte er einige Gigs nicht absolvieren. Laura Christine, die Gattin von Drummer Gene Hoglan, sprang für ihn ein.

