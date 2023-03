Bei der Halftime Show des Super Bowl stand mit Nuno Bettencourt auch ein waschechter Hard-Rocker mit Rihanna auf der Bühne.

Rihanna hat bekanntlich die Halftime Show beim diesjährigen Super Bowl am 12. Februar geschmissen. Zum Besten gab die mit ihrem zweiten Kind Schwangere ihre Hits ‘Bitch Better Have My Money’, ‘Run This Town’ und ‘Umbrella’. Mit ihr in Phoenix auf der Bühne stand dabei Extreme-Gitarrist Nuno Bettencourt, der seit einigen Jahren in ihrer Band spielt. In Aktion könnt ihr Bettencourt in diesem Video ab Minute 9:30 sehen. Warum nicht? Der Super Bowl-Gig war wie bereits erwähnt nicht Bettencourts erster Auftritt mit Rihanna. Der Extreme-Saitenhexer fungiert schon seit November 2009 als Lead-Gitarrist für die Sängerin aus Barbados. In einem Interview von…