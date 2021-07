Lynyrd Skynyrd-Gitarrist Gary Rossington: Not-OP am Herzen

Rob Halford hat in einem aktuellen Interview erläutert, warum er in den Texten von Judas Priest keine Schimpfwörter gebraucht.

Ist euch schon einmal aufgefallen, dass in den Songs von Judas Priest keine Schimpfwörter vorkommen? Uns bislang auch nicht, aber einem gewissen Podcaster namens Dr. Dot. Dieser fragte Sänger Rob Halford, warum er in den Stücken der Judaspriester nie flucht. Der 69-Jährige lieferte folgende Begründung für seine Zurückhaltung in dieser Hinsicht (siehe auch Video unten): Nicht der richtige Ort "Ich liebe es zu fluchen, aber ich verwende Schimpfwörter auf eine lustige Art. Ich verwende sie auf ausdrucksvolle Weise -- um meine Gefühle rauszukriegen. Aber ich finde nicht wirklich, dass es in unserer Welt -- in Priest -- einen Platz hat.…