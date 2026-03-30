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Arch Enemy: So lief der erste Auftritt mit Lauren Hart

Arch Enemy im Jahr 2026: Jetzt mit Lauren Hart (M.) am Mikro
Arch Enemy im Jahr 2026: Jetzt mit Lauren Hart (M.) am Mikro
Foto: PR, Patric Ullaeus. All rights reserved.
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Seit Beginn dieses Jahres steht Lauren Hart bei Arch Enemy am Mikrofon. In Peking absolvierte sie ihren ersten Auftritt als neue Frontfrau.
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Nach dem überraschenden Abgang von Alissa White-Gluz im November 2025 brauchten Arch Enemy eine neue Stimme. Mit der Veröffentlichung der Single ‘To The Last Breath’ stellten Michael Amott und Co. im Februar Lauren Hart (Ex-Once Human) als Frontfrau vor. Nun hatte die Formation ihren ersten gemeinsamen Live-Auftritt.

Der perfekte Start

Am 27. März starteten Arch Enemy ihre Asien-Tour in Peking. Das Publikum der chinesischen Hauptstadt scheint keinerlei Probleme mit dem Besetzungswechsel zu haben und feiert die Melodic Death-Metaller. Auch die Reaktionen im Netz lesen sich bislang durchweg positiv.

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Arch Enemy selbst scheinen nach dem Konzert ein wenig überrascht von der guten Stimmung und der positiven Resonanz. „Letzte Nacht in Peking war in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes, das wir nie vergessen werden“, schreibt die Band bei Instagram. In einem späteren Post heißt es: „Peking hat uns einen perfekten Start ermöglicht: Die erste Show mit Lauren und die Energie waren einfach unglaublich.“ Im dazugehörigen Video, das auch Backstage-Material zeigt, präsentieren sich die Band-Mitglieder bester Laune.

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Rückenwind bekommt Hart auch von der ersten Arch-Enemy-Frontfrau und jetzt Managerin Angela Gossow. Gossow bezeichnete Hart zuletzt als eine „Reinkarnation“ ihrer selbst und erklärte: „Wir kennen uns schon seit vielen Jahren persönlich. Ich habe ihren Weg mit Once Human verfolgt und auf ihren Durchbruch gehofft. Dann habe ich ihr die Daumen gedrückt, dass sie einer anderen bekannten Metal-Band beitritt. Daraus wurde leider nichts. Aber sie hat nie aufgegeben.“ 

Im Sommer kommen Arch Enemy im Zuge ihrer „Back To The Root Of All Evil“-Tour auch nach Deutschland. In ungewohnt kleinem Rahmen können sich hiesige Fans dann selbst ein Bild von der Neuaufstellung machen. Bei der Tournee im vergangenen Herbst grölte noch Alissa White-Gluz ins Mikrofon.

„Back To The Root Of All Evil“-Tournee 2026

  • 19.07. Berlin, Bi Nuu
  • 02.08. Köln, Club Volta

Im exklusiven Interview mit METAL HAMMER hat Mastermind und Gitarrist Michael Amott auch schon durchsickern lassen, dass ‘To The Last Breath’ nicht die einzige neue Nummer im Portfolio ist. In der Kennenlernphase mit Lauren Hart habe er ihr „ein paar neue Stücke, die ich geschrieben hatte“ geschickt. Da diese bereits eingesungen und abgemischt sind, hat die Truppe schon „ein bisschen neue Musik mit ihr, die cool klingt.“


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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