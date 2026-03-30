Das komplette Tattoo-Special mit Gas Lipstick findet ihr in der METAL HAMMER-Aprilausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

METAL HAMMER: Welche Motivation führte zu deinem ersten Tattoo, warum hast du dich dafür entschieden?

Gas Lipstick: Ich habe Tattoos stets bewundert, ihnen wohnt einfach etwas Besonderes inne. Ich liebe die Kunst, und wenn ein Künstler es wirklich draufhat, wird das Tattoo absolut grandios aussehen. Wenn ich mich recht entsinne, stellte mir Rane von The Smack während der Aufnahmen von DARK LIGHT in Los Angeles Kat Von D vor. Wir hatten sofort einen Draht zueinander, sie ist wie eine kleine Schwester für mich. Jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, treffe ich Kat, und sie tätowiert mich.

MH: Gibt es ein Tattoo, das du bereust?

GL: Nein. Jedes Tattoo, das ich auf meiner Haut trage, steht für eine besondere Zeit in meinem Leben. Man sollte nie die eigene Vergangenheit vergessen. Das habe ich schon vielen Leuten geraten. Einige Bands hinterfragen heute, welche Musik sie früher gespielt haben. Doch ich sage ihnen: Diese Musik drückt aus, was ihr als Menschen damals empfunden habt. Man darf die eigene Vergangenheit niemals als etwas Schlechtes ansehen.

„Mein Werk sah furchtbar aus.“

MH: Welche Motive würdest du dir niemals stechen lassen?

GL: Den Namen meiner Ehefrau. Wir haben darüber lange mit Kat diskutiert. Sie riet mir, das niemals zu tun – es provoziert einfach schlechtes Karma. Ich kenne viele Leute, die es getan und sich kurz danach getrennt haben. Also: Macht das nicht! Ich vertraue Kat, da sie eine tolle Tätowiererin und Person ist. Wir haben schon viele tolle Gespräche mit ihr geführt. Einmal zogen wir trinkend durch Bars und kamen irgendwann auf die Idee, uns in ihrem Studio gegenseitig zu tätowieren – eine dumme Idee, wenn beide betrunken sind. Kat stach ein kleines Herz in meine rechte Hand und ein Pentagramm auf die linke, und ich tätowierte ihr dasselbe. Mein Werk sah furchtbar aus – ich bin mir sicher, sie hat es mittlerweile überstochen.

MH: Was würdest du sagen, wenn sich deine Kinder tätowieren lassen?

GL: Ich fände es super! Ich habe eine 16-jährige Tochter sowie eine zweijährige. Mal sehen, die Ältere ist ja fast schon im Tattoo-Alter. Als sie jünger war, hörten wir beim Autofahren Accept und Nightwish, von denen sie alle Lieder kennt. Wir diskutierten ganz ernsthaft darüber, ob Udo Dirkschneider oder Mark Tornillo der bessere Sänger ist. Meine Tochter liebt Mark, aber ich votiere für Udo. Danach fing sie an, weniger coole Musik wie Backstreet Boys, Lady Gaga oder Rihanna zu hören, aber kürzlich kehrte sie in unser Lager zurück. Jetzt mag sie Bands wie Guns N’ Roses und Mötley Crüe.

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