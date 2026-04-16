Vor fast zehn Jahren verabschiedeten sich HIM mit einer Abschiedstournee, und Frontmann Ville Valo war seither unter dem Pseudonym VV als Solokünstler tätig. Im Interview mit Metal Hammer UK spricht er über die Trennung und offenbart, dass er gerne mal wieder mit HIM spielen würde.

Sehnsucht

Er sagt: „Ich würde gerne eines Tages mal wieder mit den Jungs spielen. Obwohl ich den Kontakt mit ihnen nicht gehalten habe.“ Ihr letztes Konzert spielten die Finnen an Neujahr 2017 in Helsinki. Auf seiner Tour 2023 und 2024 zu dem Soloalbum NEON NOIR (2023) gab Valo dennoch einige HIM-Hits live zum Besten.

Mit etwas Abstand zu dem Geschehenen kann der Sänger auch besser reflektieren. Er meint: „Ich vermisse diese Kerle. Sie sind meine Brüder. Aber es liegt auch eine gewisse Schönheit darin, dass wir uns gegen Ende nicht erwürgt oder angefangen haben, in einzelnen Limousinen zu reisen.

Ein gutes Ende

Immerhin kann man das sagen. Ich finde, es war die richtige Art und Weise, diese Leiche zu vergraben. HIM war und ist nach wie vor mein Leben, und es war sehr schwer, das loszulassen“, führt der Musiker aus. „Das Bittersüße daran war, dass wir noch immer gute Freunde waren. Wir hatten uns nur auseinandergelebt.“

So war es gut, der Band ein Ende zu setzen, bevor alles endgültig zu Bruch gehen konnte. Valo sagt in Bezug auf die Abschiedstournee: „Es war schön zu spielen, als es ein finales Datum gab, an dem es ein Ende finden würde. Wenn man ein Enddatum setzt, kann man sich der Sache ohne Bedenken ganz hingeben. Auf eine Art hat es sich angefühlt, als wäre jeder Abend der Tour unser letzter.“

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