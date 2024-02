Ville Valo denkt bereits über neue Musik nach

Eins nach dem anderen

In einem Interview mit Rock Overdose sprach der ehemalige HIM-Frontmann Ville Valo über seine Pläne für die nähere Zukunft. Dabei ging es unter anderem auch über zukünftige Musik. Valo hat im Januar 2023 unter dem VV-Banner sein erstes Soloalbum veröffentlicht – daher stellt sich die Frage, wie es für ihn musikalisch weitergeht.

Valo erklärte, dass er erst einmal die aktuelle Tour beenden müsse, bevor es an neue Musik geht. „Wir fliegen jetzt erst einmal nach Australien und Neuseeland und anschließend nach Athen. Es sind noch 32 Shows offen, und wir beenden die Tour in London. Und das ist das Coolste daran – denn dann werde ich damit anfangen, an neuer Musik zu schreiben. Ich habe tatsächlich schon ein paar Ideen.

Ich bin so etwas wie ein Rennpferd mit Scheuklappen“, fuhr er fort. „Also will ich mich auf die Tour konzentrieren. Und das ist jetzt das Wichtigste. Und dann, wenn die Tour vorbei ist, ist NEON NOIR für mich vorbei. Ich muss nicht mehr über das Album nachdenken, und ich muss nicht mehr über die Songs nachdenken, was bedeutet, dass ich frei bin, zu tun, was ich will. Und wenn ich das Horoskop richtig lese, denke ich, dass ich an Musik arbeiten werde. Und die wird nicht viel anders sein.“

Ville Valo wird wieder emotionale Musik schreiben

Das bedeutet für ihn , den Schwerpunkt erneut auf emotional ausladendes Song-Material zu setzen: Empfehlung der Redaktion Ville Valo: Allein auf Messers Schneide Rock Ville Valo als Solokünstler: Sein Album NEON NOIR präsentiert den ewigen Achtziger-Spross stilistisch zwischen The Mission und The Mamas And The Papas. „Es wird immer noch emotional sein, es wird immer noch melancholisch sein. Aber ich habe keine Ahnung, wann diese Musik herauskommen könnte und in welcher Form. Aber ich werde definitiv an etwas Musik arbeiten. Je schneller, desto besser.

Ich freue mich darüber, dass die Leute Interesse an dem haben, was ich tue“, fügte Ville Valo hinzu. „Wenn es nicht so gut gelaufen wäre, hätte es sein können, dass ich nicht so darauf erpicht wäre, weiterzumachen“.

