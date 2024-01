Ville Valo schließt HIM-Reunion vorerst aus

auch interessant

Ville liebt die Selbstständigkeit

In einem kürzlichen Interview mit dem britischen Metal Hammer äußerte sich der ehemalige HIM-Frontmann Ville Valo skeptisch gegenüber einer möglichen Wiedervereinigung der beliebten finnischen Goth-Rocker, die sich im Jahr 2017 offiziell aufgelöst haben.

„Im Moment finde ich die Idee nicht besonders verlockend“, gestand Valo. „Wir haben nicht wirklich Kontakt gehalten, was viel aussagt. Vielleicht klingelt irgendwann mal das Telefon, und dann können wir mal sehen. Ich liebe die Jungs, und ich hoffe, dass sie mich noch mögen. Vielleicht kommt die Reunion eines Tages, aber es müsste einen guten Grund dafür geben. Der Countdown zum Ende meines Lebens hat begonnen. Ich habe keine Zeit, das Rad neu zu erfinden, also muss ich mich vollkommen auf das konzentrieren, was als Nächstes passiert. Es ist schön, mit anderen in einer Band zu arbeiten, aber bei meinem Soloprojekt VV war das Coole, dass ich niemanden anrufen und um Erlaubnis bitten musste. Ich würde das gerne vorerst beibehalten.“

Im Guten auseinandergegangen

Im März des letzten Jahres sagte Ville Valo gegenüber Metalshop TV in Tschechien, dass er ein „Gefühl der Erleichterung“ verspürt hat, als HIM vor sieben Jahren auseinanderbrachen.

„Wir haben HIM etwa 25 Jahre lang durchgezogen und sind durch Höhen und Tiefen gegangen. Wir hatten eine ziemliche Achterbahnfahrt“, erklärte er. „Ich bin froh, dass wir es so beendet haben, wie wir es beendet haben. Und, dass wir immer noch Freunde geblieben sind und jeder in guter Stimmung war. Unsere letzte Tour 2017 lief großartig. Aber obwohl ich ein Gefühl der Erleichterung hatte, fühlte ich mich ein wenig leer; ich wusste nicht, was ich tun sollte.“

Ville fügte hinzu: „Bevor wir HIM beendeten, wusste ich nicht, wie ich mich fühlen werde. Ob ich das Gefühl haben werde, ein Bein verloren zu haben, weil HIM seit meinem 13. oder 14. Lebensjahr da waren. Es war eine Weile echt seltsam.”

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.