Ville Valo kündigt weitere Europatour an

auch interessant

Ville Valo aka VV wird ein letztes Mal mit seinem Comeback-Album NEON NOIR auf Tournee gehen. Dies gab der einstige HIM-Chef kürzlich bekannt. Mit der Konzertreise sei der NEON NOIR-Zyklus dann abgeschlossen, heißt es. In Deutschland macht der Finne Anfang Mai 2024 drei Mal Station — in Bremen, Leipzig und Wiesbaden.

Neu gemischte Karten

„Die Idee hinter VV und NEON NOIR war es, symbolisch das zu Ende zu führen, was HIM begonnen haben“, schreibt Ville Valo in einer zugehörigen Erklärung. „Und nach dem Krach und Winseln in der Royal Albert Hall ist es dann an der Zeit, die Puzzleteile ein weiteres Mal neu zu mischen und sich bei Herbert West [Figur von H.P. Lovecraft — Anm.d.A.] zu melden. Ich hatte überhaupt keine Erwartungen, als wir Musik unter Banner von VV veröffentlicht haben. Also war ich ziemlich schockiert, als die Leute meine Art von Getöse immer noch genießbar fanden — mit allen Fehlern, Nachteilen und Mängeln.

Auf Tour zu sein war weniger schmerzhaft, als ich gewagt hatte zu hoffen. Und wie wir in Finnland sagen: Es passt meinem Arsch wie ein Handschuh. Ein trauernder Handschuh einer längst vergangenen Ära.“ Der vorgezogene Startschuss für die Gastspielreise fällt Ende dieses Jahres an Silvester. Am 31. Dezember 2023 feiert Ville Valo live im Rahmen seines von ihm selbst kurierten Helldone Festival in Helsinki ins neue Jahr rein. Den Schlusspunkt setzt 46-Jährige am 10. Mai 2024 in der altehrwürdigen sowie renommierten Royal Albert Hall in London.

NEON NOIR JETZT BEI AMAZON ORDERN!

VV / NEON NOIR TOUR 2023/2024

31.12.2023 FI-Helldone Festival, Helsinki, Tavastia Club

04.04.2024 GR-Athens, Fuzz Club

05.04.2024 GR-Thessaloniki, Principal Club Theater

06.04.2024 BG-Sofia, Joy Station

08.04.2024 RO-Bucharest, Sala Palatului

09.04.2024 RS-Belgrad, Dom Omladine

11.04.2024 SI-Ljubljana, Cvetlicarna

12.04.2024 SK-Bratislava, MMC

13.04.2024 PL-Katowice, MCK

15.04.2024 LT-Vilnius, Compensa

16.04.2024 LV-Riga, Palladium

17.04.2024 EE-Tallinn, Helitehas

19.04.2024 FI-Oulu, Tullisali

20.04.2024 FI-Seinäjoki, Rytmikorjaamo

21.04.2024 FI-Jyväskylä, Lutakko

23.04.2024 FI-Tampere, Pakkahuone

24.04.2024 FI-Turku, Logomo

25.04.2024 FI-Turku/SE-Stockholm, M/S Viking Grace

26.04.2024 SE-Gothenburg, Pustervik

28.04.2024 NO-Oslo, Rockefeller

29.04.2024 SE-Stockholm, Berns

30.04.2024 DK-Kopenhagen, Amager Bio

02.05.2024 Bremen, Aladin

03.05.2024 Leipzig, Haus Auensee

04.05.2024 Wiesbaden, Schlachthof

05.05.2024 BE-Brüssel, A.B.

07.05.2024 NL-Tilburg, 013

10.05.2024 GB-London, Royal Albert Hall

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.