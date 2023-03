Ville Valo war erleichtert über das Ende von HIM

auch interessant

Derzeit ist der finnische Rock-Musiker und ehemalige HIM-Frontmann Ville Valo mit seiner Debütplatte NEON NOIR auf umfassender Europatournee. Nun sprach er in einem Interview mit dem tschechischen YouTube-Kanal MetalshopTV, wie es ihm einst mit der Trennung seiner Haupt-Band erging.

Auf die Frage seines Gegenübers, ob er sich nach der Auflösung von HIM „frei, wie nach einer Scheidung“ gefühlt hätte, antwortete der Finne: „Ich habe noch nie eine Scheidung durchgemacht, also bin ich mir nicht sicher, wie sich das anfühlt. Wenn man einen Ehevertrag hat, fühlt man sich vielleicht frei.

Empfehlung der Redaktion Ville Valo über den Songwriting-Prozess von NEON NOIR Love Metal Der ehemalige HIM-Frontmann Ville Valo verrät, was ihn zum Schreiben neuer Musik inspiriert. Mit seiner Ex-Gruppe habe das nicht mehr viel zu tun. Ich habe sowas wie Erleichterung gespürt, weil wir HIM 25 Jahre lang gemacht haben, und wir hatten Hoch- und Tiefphasen, wie eine Achterbahnfahrt. Ich war froh, wie wir es beendet haben, dass wir noch immer Freunde sind und unsere letzte Tournee 2017 so gut lief. Es war gut, es so zu beenden. Und auch wenn ich etwas wie Erleichterung gespürt habe, habe ich auch Leere gespürt, und wusste nicht, was ich tun sollte.“

Ville Valo: HIM trennten sich mit guten Absichten

HIM trennten sich 2017 nach über 25 gemeinsamen Jahren. Das stilprägende Love Metal-Gespann aus Helsinki kam bereits 1991 im Teenager-Alter zusammen. „Es war für alle ein großer Teil des Lebens. Seit wir Kinder waren – ich kenne Gitarrist und Bassist Migé und Linde (Mikko Paananen und Mikko Lindström), seit wir zehn Jahre alt waren. Wir sind zusammen aufgewachsen, mit HIM als Soundtrack und Rückgrat unseres Lebens. Es war traurig, aber gleichzeitig bin ich froh, dass wir uns mit guten Absichten getrennt haben, und das ist sehr selten in der Musikindustrie.“

Ville Valo NEON NOIR kaufen

Das Quintett beschloss vor sechs Jahren, sich aufzulösen. Wie der Sänger in einem anderen Interview verriet, war Grund dafür „der fehlende Funke“ und das damit verbundene mangelnde Interesse am Fortführen der Band. Valo erklärte, dass es sich anfühlte, als hätten HIM bereits alle Songs produziert, die sie produzieren konnten. Eine künftige Reunion schließt er dennoch nicht aus: „Ich sage niemals nie – definitiv. Wenn es einen guten Grund gibt und das Timing stimmt, wäre das mega.“

Zur Zeit dürfte der Dark-Rocker allerdings mit seiner Solo-Karriere alle Hände voll zu tun haben. Ville Valos Solodebüt NEON NOIR erschien im Januar. Nachdem er dieses seinen Fans in Europa präsentiert hat, folgt im April die Tour durch Nordamerika.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.