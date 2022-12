Ville Valo über den Songwriting-Prozess von NEON NOIR

Ville Valo, der sich zu Beginn des Jahres 2022 mit gleich zwei neuen Solo-Singles wieder auf unseren Radar manövriert hat, promotet seither seine anstehende Debüt-Platte NEON NOIR. Am 13. Januar 2023 soll es so weit sein. Vor kurzem verriet der Musiker, wie sich der Schaffungsprozess seiner ersten Solo-CD gestaltet hat.

Die Frage von Montreal Rocks, ob er beim Schreiben und Aufnehmen seines neuen Materials an seine Zeit bei HIM denken würde, verneinte er klar und deutlich. „Musik zu schreiben ist für mich ein instinktives Ritual“, erklärte Ville Valo. „Dahinter verbirgt sich kein Intellekt. Ich mag es nicht, darüber nachzudenken, was Sinn ergeben würde oder wie der nächste Song klingen sollte oder was auch immer. Ich lasse mich einfach treiben und schaue, was dabei herauskommt.

Empfehlung der Redaktion Ville Valo mag nicht über die Sozialen Medien mit Fans reden Dark Rock Der frühere HIM-Frontmann Ville Valo hat keinen Bock auf Soziale Medien. Die Fans sollten lieber ihre Vorstellungskraft für sich arbeiten lassen. Und ich denke, dass diese instinktive Arbeit wahrscheinlich der Grund ist, warum einige Leute sehr begeistert von dem sind, was HIM gemacht haben, und hoffentlich auch von dem, was ich als Solo-Künstler mache. Es kann manchmal beängstigend werden, aber das ist wiederum einer der Gründe, weshalb ich mich von der Außenwelt abschotte und mich auf das Wesentliche konzentriere.“

Stilistisch bleibt sich der Heartagram-Schöpfer weiterhin treu. „Musikalisch gesehen, macht mich melancholische und traurige Musik immer noch glücklich. Das ist es, was mich antreibt. Und ich habe mich immer noch nicht entschieden, ob ich Dave Gahan oder Ozzy Osbourne sein will. Ich denke, ich liege irgendwo zwischen Depeche Mode und Black Sabbath. Das ist meine Komfortzone, musikalisch betrachtet, und ich denke, dass der Titel [des Albums] das auch ganz gut abdeckt.“ Wir sind gespannt! Hört hier das vollständige Interview:

