Das Thema Künstliche Intelligenz treibt aktuell viele um, weswegen auch immer wieder Musiker dazu in Interviews befragt werden. Pain und Hypocrisy-Sänger Peter Tägtgren hat einen sehr nüchternen Blick auf die Verwendung von KI in der Musik. Im Interview mit dem polnischen Noise Magazine offenbart er seine Meinung dazu.

Ideen

Auf die Frage, ob er je KI in seiner Musik verwendet hätte, antwortet er: „Nein. Ich weiß, dass manchmal KI-Zeug auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal gepostet wird und ich sehe, wie die Leute kommentieren, dass sie es hassen. Sie mögen das nicht. Aber nein. Ich habe noch nicht einmal darüber nachgedacht, das zu tun. Ich habe schließlich Ideen. Das ist doch der ganze Sinn der Sache: Ideen loszuwerden.“

Dennoch lehnt der Musiker KI nicht vollständig ab. Er sagt: „Diese Werkzeuge sind für Lastwagenfahrer, die mal ihre eigene Musik machen wollen. Oder generell Menschen, die keine Musiker sind. Das ist eine Möglichkeit, auf die Schnelle ein Geburtstagsständchen zum 40. Geburtstag des Bruders zu erstellen oder so. Aber natürlich versuchen Leute damit auch Musik in Bands zu schreiben. Das habe ich aber nie versucht. Daran habe ich kein Interesse.“

Lieber ohne

Darauf angesprochen, dass viele Bands und Musiker heutzutage auch KI-Generierte Grafiken für ihre Album-Cover verwenden, sagt Tägtgren: „Was auch immer für die Leute funktioniert. Das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Ich sage mal so: Ich möchte so lange wie möglich von KI wegbleiben. Und es gibt viele talentierte Künstler, die sich coole Cover ausdenken – ohne KI.“

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Hypocrisy gehen im April auf große „The Mass Hallucination Tour“ mit Abbath, Vreid und Vomitory als Special Guest und Support. Erster Halt der Europatournee ist am 2. April in Berlin.

02.04. Berlin, Astra

11.04. Lichtenfels, Ragnarök Festival

18.04. Geiselwind, Metal Franconia

19.04. CH-Pratteln, Z7 Konzertfabrik

21.04. Hamburg, Gruenspan

22.04. Stuttgart, LKA Longhorn

23.04. Köln, Essigfabrik

24.04. Leipzig, Felsenkeller

25.04. München, Backstage

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