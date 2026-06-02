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METAL HAMMER: Berklee war die wichtigste Station in deinem Leben?

Gus G.: Nein, interessanterweise war Berklee vermutlich die am wenigsten lehrreiche Erfahrung. Als ich dort ankam, besaß ich schon ein gewisses spielerisches Niveau, denn zuvor war ich vier Jahre lang an einem Konservatorium und somit theoretisch und technisch auf einem mehr als nur soliden Niveau. Ich dachte, in Berklee würden alle so toll spielen wie Steve Vai, aber die meisten Schüler waren einfach Kinder reicher Eltern und musikalisch unfertig. Ich war enttäuscht und verließ Berklee nach nur einem Semester wieder. Ich wollte das wahre Künstlerdasein erleben, eine Band aufbauen, Songs schreiben, andere tolle Musiker kennenlernen.

MH: Das hat dich 2009 in die Band von Ozzy Osbourne katapultiert!

GG: Eigentlich war ich zu dieser Audition nur gefahren, um Ozzy kennenzulernen, hatte mich aber natürlich gut vorbereitet. Ich dachte, ich würde den Job sowieso nicht bekommen, könnte aber immerhin später meinen Freunden und Kindern erzählen, dass ich mit einem der größten Musiker der Welt in einem Raum war und mit ihm gejammt habe.

MH: Und plötzlich bekamst du den Job!

GG: Als wir anfingen, zusammen zu jammen, passierte etwas Bemerkenswertes: Wir spielten als erstes ‘Bark At The Moon’, und kaum hatte der Song begonnen, drehte sich Ozzy zu mir um. Ich sah es aus dem Augenwinkel heraus und dachte: Okay, entweder er liebt oder hasst es. Ozzy liebte es! Es war offensichtlich genau der Sound, der ihm vorschwebte.

„Diese Freiheit ist unbezahlbar.“

MH: War das Ende deines Ozzy-Engagements 2017 ein schwieriger Moment, da es sich wie ein Rückschritt deiner Karriere anfühlte?

GG: Nein, mir war von Beginn an klar, dass alles nach Ozzy auf einem niedrigeren Level ablaufen würde – es sei denn, Metallica oder Iron Maiden rufen an. Die Frage war vielmehr: Was mache ich danach mit meiner Karriere? Ich hatte Angebote von anderen Bands, wollte aber wieder Musik zu meinen eigenen Bedingungen machen und meine eigenen Songs für meine eigenen Fans spielen. Als Künstler möchte man kreativ sein, eigene Kunst erschaffen und sie zu den eigenen Bedingungen veröffentlichen. Diese Freiheit ist unbezahlbar. Daher habe ich entschieden, nie wieder für jemand anderen zu arbeiten und einfach die Visionen weiterzuverfolgen, die ich schon als Kind hatte. Ich denke, das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe.

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