Das komplette Tattoo-Special mit Fabian Fink findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Dass Necrotted groß denken, hört man nicht nur ihrer epochalen Musik an – man erkennt es bereits beim Blick auf die Tätowierungen von Vokalist Fabian Fink.

METAL HAMMER: Welche Motivation führte zu deinem ersten Tattoo, warum hast du dich dafür entschieden?

Fabian Fink: Tattoos haben mich immer fasziniert. Anfangs war ich unsicher: Welche Motive würde ich mir wirklich stechen lassen wollen? Wo sollten sie platziert sein? Und wie würde mein Umfeld darauf reagieren? Schließlich trägt man diese Bilder ein Leben lang auf der Haut. Am Ende habe ich den Schritt gewagt – in diesem Moment war mir klar, dass es wohl kaum bei ein, zwei oder drei Tattoos bleiben würde.

MH: Gibt es ein Tattoo, das du bereust?

FF: Es gibt definitiv Tattoos, die mir heute nicht mehr so gut gefallen wie damals, als ich sie mir habe stechen lassen – sei es wegen des Motivs, der Platzierung, der Größe oder der Qualität. Einige habe ich überstechen lassen, weil sie stilistisch nicht mehr zu meinen anderen Tattoos gepasst haben. Mein Blackout-Arm ist dafür das beste Beispiel. Dennoch bereue ich kein einziges. Sie alle erzählen eine Geschichte und stehen für einen Teil von mir und einen Zeitpunkt in meinem Leben. Ich möchte keines missen. Rückblickend bedauere ich jedoch, dass ich meine ersten Tattoos aus Unwissenheit „überpflegt“ habe. Durch zu häufiges Eincremen habe ich der Haut eher geschadet als geholfen, was bei einigen Motiven zu Vernarbungen führte.

MH: Welche Motive würdest du dir niemals stechen lassen?

FF: Rechtsradikale und nationalistische Symbole sind selbstverständlich tabu – und sollten es für jeden vernünftig denkenden Menschen sein. Abgesehen davon sind der Kreativität bei Tattoos kaum Grenzen gesetzt: Ob humorvoll oder tiefgründig, schlicht oder aufwändig, in ganz unterschiedlichen Stilen – erlaubt ist, was gefällt.

Das komplette Tattoo-Special mit Fabian Fink findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

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