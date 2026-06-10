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Motörhead: Siebte „Lemmy Forever“-Zeremonie angekündigt

Phil Campbell, Lemmy Kilmister und Mikkey Dee (v.l.) von Motörhead bei der Verleihung der Grammy Awards 2015
Phil Campbell, Lemmy Kilmister und Mikkey Dee (v.l.) von Motörhead bei der Verleihung der Grammy Awards 2015
Foto: Getty Images, Jason Merritt/TERM. All rights reserved.
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Schon bald wird im Rahmen der Initiative „Lemmy Forever“ wieder eine Zeremonie zu Ehren des verstorbenen Motörhead-Sängers stattfinden.
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Am 28. Dezember 2015 verstarb MotörheadIkone Lemmy Kilmister kurz nach seinem 70. Geburtstag. Ihm zu Ehren wurde die Initiative „Lemmy Forever“ gegründet. Im Zuge dessen finden seit einigen Jahren regelmäßig Zeremonien und Veranstaltungen an Orten statt, „die Lemmys Geist nahestehen“. Jahrelang wurden diese Zeremonien von Gitarrist Phil Campbell organisiert. Nach Campbells Tod im März wurde diese Aufgabe an einen weiteren engen Freund Lemmys übergeben.

Wichtige Orte

Motörhead-Manager Todd Singerman erklärt: „Nicht jeder kann die Pilgerreise antreten, um Lemmy in Hollywood zu besuchen. Deshalb bringen wir Lem zurück zu seinen Fans. Diese Orte haben ihm viel bedeutet, und sie bedeuten auch den Menschen viel, die ihn geliebt haben. Es ist wichtig, dass sie einen Ort haben, an den sie kommen, ein Glas erheben, eine Geschichte teilen und einen Moment mit ihm verbringen können.“

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In der Vergangenheit fanden die Feierlichkeiten beispeilsweise bereits beim Hellfest in Frankreich, auf dem Wacken Open Air sowie dem britischen Bloodstock Open Air statt. Dieses Jahr ist das Download Festival in England an der Reihe. In der vor Ort befindlichen „Lemmy’s Lounge“ wird eine Miniatur von Lemmys maßgefertigter Urne – gefüllt mit einem Teil seiner Asche – in einem Gefäß beigesetzt,  das eine seiner großen Lieben darstellt: der klassische Spielautomat.

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Auf Lemmy und Phil!

Die Zeremonie bietet den Fans zudem die Gelegenheit, Lemmys Band-Kollegen und langjährigem Gitarristen Phil Campbell die letzte Ehre zu erweisen. „Als Phil starb, haben wir ein sehr wichtiges Familienmitglied verloren, und ich weiß, Lem würde darauf bestehen, dass wir alle auch ein Glas auf Phil erheben“, bemerkt Singerman.

Nach dem Ende des Festivals wird die Asche zur O2 Apollo Manchester gebracht. Dort findet eine weitere „Lemmy Forever“-Zeremonie statt, und die Asche wird dauerhaft dort verbleiben. „Es ist eine weitere Möglichkeit sicherzustellen, dass Lem dort bleibt, wo er schon immer hingehörte – inmitten der Menschen, der Musik und der Gemeinschaft, die ihm so viel bedeuteten.“


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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