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Iran-Krieg: Tattoo- und Metal-Kreuzfahrt 2026 abgesagt

1. Wildcat Tattoo Cruise, 6. bis 11. Mai 2024
1. Wildcat Tattoo Cruise, 6. bis 11. Mai 2024
Foto: Melanie Haack. All rights reserved.
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Tattoos, Metal und Mittelmeer – die zweite Wildcat Tattoo Cruise sollte Anfang Mai 2026 genau das liefern. Jetzt ist klar: Daraus wird nichts.
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Im Mai 2024 feierte die Wildcat Tattoo Cruise ihre gelungene Premiere (METAL HAMMER berichtete). Nun war die zweite Auflage der Kreuzfahrt für Tattoo-, Rock- und Metal-Fans geplant. Jedoch: Die Event-Reise auf der „Mein Schiff 4“ kann nicht wie geplant vom 1. bis 6. Mai mit Start und Ziel in Palma de Mallorca stattfinden – und wird auf 2027 verschoben.

Hintergrund ist die Lage im Nahen Osten. Die „Mein Schiff 4“ hängt im Persischen Golf fest. Seit dem Beginn des Iran-Kriegs kommt das zur Flotte von TUI Cruises gehörende Schiff nicht aus der Region heraus – es war Ende Februar in Abu Dhabi eingelaufen.

Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes

TUI teilte am 8. April mit: „Da die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes für die Region unverändert fortbestehen, können die folgenden geplanten Reisen nicht stattfinden…“, und führte danach neben der „Mein Schiff 5“ (bis einschließlich Reisebeginn 1. Mai) auch die „Mein Schiff 4“ bis einschließlich Reisebeginn am 6. Mai auf.

Die fünftägige Mittelmeer-Kreuzfahrt mit einer großen Tattoo-Convention sowie Konzerten von unter anderem Knorkator, Skindred und Madball an Bord war geplant ab/bis Palma de Mallorca mit Stopps in Marseille, Barcelona und Valencia.

Nachholtermin der Kreuzfahrt 2027

Die Veranstalter haben für die abgesagte Event-Reise bereits einen neuen Reisetermin im Frühjahr 2027 ab/bis Palma in Aussicht – so steht es bei TUI sowie auf der eigenen Webseite der Tattoo Cruise. Mehr Informationen sollen bald folgen. Auf dem offiziellen Facebook- und Instagram-Account der Tattoo Cruise ist allerdings bereits zu lesen:

Instagram Placeholder
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„Aufgrund der aktuellen Entwicklungen rund um den Iran/USA-Konflikt sehen TUI & wir uns gezwungen, die Reise auf das Datum 16.04-21.04.2027 zu verschieben.“ Eine Bestätigung von TUI gab es hierzu bislang nicht.


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