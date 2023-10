Als frühere Sängerin der Burning Witches machte sich Seraina Telli einen Namen in der Szene. Aktuell unterhält die 33-jährige Schweizerin eine Progressive Rock-Band und gibt als Solomusikerin unter eigenem Namen Gas.

METAL HAMMER: Welche Motivation führte zu deinem ersten Tattoo, warum hast du dich dafür entschieden? Seraina Telli: Ich wollte immer Musik machen, sie hatte bereits in jungen Jahren einen wichtigen Stellenwert in meinem Leben. Viele Ideen für das erste Tattoo kamen und gingen wieder – zum Glück, muss ich heute sagen. (lacht) Mit der Entscheidung, mir die Noten stechen zu lassen, bin ich bis heute zufrieden. MH: Wie haben…