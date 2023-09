Die METAL HAMMER-Oktoberausgabe 2023: Within Temptation, KK’s Priest, Baroness u.a.

Was geschieht beim Festival in Süddeutschland? Seid live dabei im exklusiven METAL HAMMER-Festivalticker direkt vom Summer Breeze Open Air.

Das Summer Breeze Open Air findet vom 16.08. bis zum 19.08.2023 statt und begeistert Zehntausende Fans mit Bands wie Powerwolf, Megadeth, In Flames, Trivium, Hammerfall, Epica und vielen weiteren. METAL HAMMER ist wie immer mittendrin und versorgt euch im Live-Ticker mit frischen Eindrücken. Via Instagram berichtet die Redaktion hautnah, live und direkt. Folgt uns, um nicht zu verpassen, was auf dem Summer Breeze vor sich geht! Highlights unserer Livepostings vom Festival bekommt ihr hier direkt geliefert. Dieser Artikel wird während des Festivals immer wieder aktualisiert. Bleibt also dran! Die volle Ladung bekommt ihr in unseren Instagram-Story-Highlights mit allen Posts, Impressionen…