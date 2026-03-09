Während Lauren Hart (Ex-Once Human) bei Arch Enemy die Nachfolge von Alissa White-Gluz angetreten hat, gibt Letztere immer mehr Details zu ihrem neuesten Projekt preis. Bereits im Februar stellte die blauhaarige Sängerin zwei neue Mitstreiterinnen vor und sprach in einem Exklusiv-Interview mit METAL HAMMER über den Abschied von Arch Enemy und Zukunftspläne.

Zum Internationalen Frauentag postete Alissa White-Gluz ein Video von sich und den bereits bekannten Gitarristinnen Dani Sophia (Ex-Lindemann) und Alyssa Day (Absentia). Nebst Clip verkündet die Kanadierin den Namen der neuen Formation, sowie weitere Band-Mitglieder. „Das Jahr der Schlange ist endlich vorbei – jetzt ist es Zeit, die Haut abzustreifen. Heute, am Internationalen Frauentag, freue ich mich, meine neue Band bekanntzugeben: Blue Medusa.“

Ein Weg aus Saphiren

Weiterhin heißt es: „Nach zwanzig Jahren auf den größten Bühnen der Welt schlage ich ein neues kreatives Kapitel auf. Blue Medusa ist die nächste Stufe all dessen, worauf ich hingearbeitet habe. Ein Projekt, in dem meine künstlerische Vision uneingeschränkt zum Tragen kommt.“ Bedeutet im Einzelnen: „Mitreißende Gitarrensoli, wuchtige Riffs, kraftvoller Gesang, schnelles und aggressives Schlagzeug, tiefgründige Melodien und vielschichtige, introspektive Texte.“

Wo White-Gluz schon das Schlagzeug erwähnt, kann sie auch gleich verraten, wer dies bei Blue Medusa bedient: Delaney Jaster, die sonst bei Stiched Up Heart trommelt. Die Rhythmusfraktion wird von Bassistin Alicia Vigil (Dragonforce, Vigil Of War) komplettiert. Jaster und Vigil sollen jedoch (vorerst) keine festen Mitglieder sein, sondern lediglich live unterstützen.

Den Zeitpunkt der Bekanntmachung begründet Alissa White-Gluz wie folgt: „Weil mir der Aufbau stärkerer Plattformen für Frauen in der Heavy-Musik sehr am Herzen liegt.“ Außerdem wolle sie dazu beitragen „den Weg für die nächste Generation von Frauen zu ebnen, die Metal genauso lieben wie ich.“ Mit den Worten „Medusa verwandelte Menschen in Stein… Ich möchte den Weg mit Saphir pflastern“ endet die Musikerin ihr Statement und kündigt gleichsam an: „Neue Musik erscheint demnächst. Erste Live-Auftritte: Louder Than Life und Aftershock.“

