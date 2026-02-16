Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Alissa White-Gluz (Ex-Arch Enemy) stellt Band-Mitglieder vor

Alissa White-Gluz mit Arch Enemy beim Summer Breeze 2022
Alissa White-Gluz mit Arch Enemy beim Summer Breeze 2022
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Das frühere Arch Enemy-Organ Alissa White-Gluz meldet sich mit zwei Personalien ihrer Soloformation zu Wort.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Arch Enemy und Alissa White-Gluz machen seit 23. November 2025 bekanntlich keine gemeinsame Sache mehr. Während die Sängerin nun ihre eigene Musik verwirklichen und veröffentlichen kann, deuteten Michael Amott und Co. womöglich jüngst an, dass die Melodic Death-Metaller die Alissas Vorgängerin Angela Gossow wieder reaktivieren, welche seit ihrem Rückzug als Managerin der Gruppe fungierte (METAL HAMMER berichtete).

Frauen-Power

Dieser Aufregung unter den Fans scheint Alissa White-Gluz in nichts nachstehen zu wollen, denn die Musikerin hat selbst spannende Neuigkeiten zu überbringen. Und zwar geht es um die Besetzung ihrer eigenen Band. So postete die Kanadierin am Wochenende ein kurzes Video, das zum einem mit neuer Musik von ihr unterlegt ist. Zum anderen wird in dem Clip in ein Foto hineingezoomt, das schließlich zwei neue Mitstreiterinnen offenbart.

Damit gibt Alissa White-Gluz ihre beiden Gitarristinnen bekannt: „Lernt die Band kennen. Bald werdet ihr die Musik kennenlernen.“ Beim Ex-Arch Enemy-Organ mischt zum einen Dani Sophia mit, welche sich sowohl einen Namen als YouTuberin mit Gitarren-Content als auch als Kreatorin von Erotik-Inhalten sowie als Gitarristin von Till Lindemann gemacht hat. In der Solo-Band des Rammstein-Frontmanns ist die Trans-Musikerin jedoch seit ein paar Monaten nicht mehr mit von der Partie.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Zum anderen hat sich White-Gluz eine gewisse Alyssa Day ins Boot geholt. Die US-Amerikanerin kann ebenfalls einiges an den sechs Saiten, wie ihre Online-Clips unter Beweis stellen. Zudem zockt die Texanerin zusammen mit Schlagzeuger Cameron Carbone im Instrumental Prog-Duo Absentia. Der kurze Tonausschnitt macht überdies Lust auf mehr: Es klingt eher nach modernem Metalcore inklusive flinker Gitarrensoli.

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.
Pure Fucking Metal - T-Shirt
Pure Fucking Metal - T-Shirt
von Arch Enemy
Für € 19,99 im Metal Hammer Shop kaufen
Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Mit Dani Sophia und Alyssa Day wäre Alissa White-Gluz nun zu dritt — eine vollständige Band sieht sicher anders aus. Es stellt sich folglich die Frage, ob es dabei bleibt oder ob noch weitere Musikerinnen beziehungsweise Musiker hinzukommen. Für den Anfang dürfte Alissa auf jeden Fall gut aufgestellt sein.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alissa White-Gluz Alyssa Day arch enemy Band-Mitglieder Dani Sophia Gitarristen
Jinjer: Tatiana Shmayluk wollte nicht wie eine Frau klingen
Jinjer, Summer Breeze 2024
Jinjers Tatiana Shmayluk hat es satt, mit anderen Frauen der Metal-Welt verglichen zu werden. Auch der Ausdruck „Female fronted“ stört sie.
Frauen, die nicht nur singen, sondern auch growlen, sind längst nichts Besonderes mehr. Für manche Menschen aber schon. Und das treibt Jinjer-Frontröhre Tatiana Shmayluk genauso zur Weißglut wie der Umstand, dass „Female fronted“-Bands häufig über einen Kamm geschoren werden. Zwar ändert sich das Bewusstsein dahingehend zunehmend, doch generell scheinen Frauen im Metal noch immer unterschätzt und nicht ernst genommen zu werden. Bands wie Dogma oder Babymetal stützen derlei Klischees obendrein. Ungleich Im Interview mit dem britischen Metal Hammer echauffiert sich Shmayluk darüber, dass Jinjer oft betont als „female fronted“ bezeichnet werden. Am meisten nervt die Sängerin jedoch, dass sie klanglich…
Weiterlesen
Zur Startseite