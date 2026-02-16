Arch Enemy und Alissa White-Gluz machen seit 23. November 2025 bekanntlich keine gemeinsame Sache mehr. Während die Sängerin nun ihre eigene Musik verwirklichen und veröffentlichen kann, deuteten Michael Amott und Co. womöglich jüngst an, dass die Melodic Death-Metaller die Alissas Vorgängerin Angela Gossow wieder reaktivieren, welche seit ihrem Rückzug als Managerin der Gruppe fungierte (METAL HAMMER berichtete).

Frauen-Power

Dieser Aufregung unter den Fans scheint Alissa White-Gluz in nichts nachstehen zu wollen, denn die Musikerin hat selbst spannende Neuigkeiten zu überbringen. Und zwar geht es um die Besetzung ihrer eigenen Band. So postete die Kanadierin am Wochenende ein kurzes Video, das zum einem mit neuer Musik von ihr unterlegt ist. Zum anderen wird in dem Clip in ein Foto hineingezoomt, das schließlich zwei neue Mitstreiterinnen offenbart.

Damit gibt Alissa White-Gluz ihre beiden Gitarristinnen bekannt: „Lernt die Band kennen. Bald werdet ihr die Musik kennenlernen.“ Beim Ex-Arch Enemy-Organ mischt zum einen Dani Sophia mit, welche sich sowohl einen Namen als YouTuberin mit Gitarren-Content als auch als Kreatorin von Erotik-Inhalten sowie als Gitarristin von Till Lindemann gemacht hat. In der Solo-Band des Rammstein-Frontmanns ist die Trans-Musikerin jedoch seit ein paar Monaten nicht mehr mit von der Partie.

Zum anderen hat sich White-Gluz eine gewisse Alyssa Day ins Boot geholt. Die US-Amerikanerin kann ebenfalls einiges an den sechs Saiten, wie ihre Online-Clips unter Beweis stellen. Zudem zockt die Texanerin zusammen mit Schlagzeuger Cameron Carbone im Instrumental Prog-Duo Absentia. Der kurze Tonausschnitt macht überdies Lust auf mehr: Es klingt eher nach modernem Metalcore inklusive flinker Gitarrensoli.

Mit Dani Sophia und Alyssa Day wäre Alissa White-Gluz nun zu dritt — eine vollständige Band sieht sicher anders aus. Es stellt sich folglich die Frage, ob es dabei bleibt oder ob noch weitere Musikerinnen beziehungsweise Musiker hinzukommen. Für den Anfang dürfte Alissa auf jeden Fall gut aufgestellt sein.

