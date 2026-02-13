Toggle menu

Arch Enemy und Ex-Sängerin Angela Gossow posten Teaser

Arch Enemy und ihre (noch?) ehemalige Sängerin Angela Gossow deuten beide auf Instagram etwas Neues an.
Seit sich Arch Enemy im November 2025 von ihrer langjährigen Fronterin Alissa White-Gluz getrennt haben, brodelt die Gerüchteküche. Ex-Fronter Johan Liiva hat seine Rückkehr schon verneint, jedoch hat sich White-Gluz’ Vorgängerin und Managerin Angela Gossow noch nicht dazu geäußert.

Nun scheint sich bei der Band etwas zu regen, denn Arch Enemy und Gossow haben jeweils sämtliche Posts auf ihren Instagram-Kanälen gelöscht und stattdessen denselben Teaser gepostet. Kontext oder sonstige Kommentare gibt es dazu nicht. Die Bildunterschrift lautet jeweils nur „2026“.

Angela Gossow war ab 2001 Frontfrau der Melodic Death Metal-Formation. 2014 wurde sie durch Alissa White-Gluz am Mikrofon ersetzt. Nicht ausgeschlossen, dass sich Angela Gossow lediglich in ihrer Rolle als Managerin an den Teaser anschließt. Doch viele Fans glauben, Zeichen zu erkennen, dass Gossow ihren alten Posten wiederhat.

Alissa White-Gluz will nun, da sie bei Arch Enemy raus ist, ihren eigenen Weg einschlagen und ein erstes Soloalbum veröffentlichen – kurz nach den kryptischen Posts von Arch Enemy postet sie ein Bild von sich, das im Anschnitt zwei weitere Musikerinnen zeigt. Mehr dazu verriet sie METAL HAMMER in einem exklusiven Interview in unserer Märzausgabe.

