Nein, wir haben heute nicht den 1. April: Überraschend und dezent schockierende Neuigkeiten erreichen uns an diesem eigentlich ziemlich herrlichen Sonntagnachmittag im November aus Schweden — bei Arch Enemy dreht sich nämlich das Personalkarussell. So fungiert Alissa White-Gluz ab sofort nicht mehr als Frontröhre bei den Melodic-Death-Metaller. Darüber informierte die Gruppe in den Sozialen Medien.

Zeit für einen Neuanfang

Das offizielle Statement zum Auseinandergehen liest sich wie folgt: „Arch Enemy haben sich von Sängerin Alissa White-Gluz getrennt. Wir sind dankbar für die Zeit und die Musik, die wir zusammen verbracht und gemacht haben, und wünschen ihr alles Gute. Wo immer es auch ein Ende gibt, gibt es auch einen Anfang. Wir sehen uns im Jahr 2026.“

So weit, so: Wie bitte? Denn im Grunde deuteten — von außen betrachtet — überhaupt keine Anzeichen auf diese personelle Entscheidung hin. Arch Enemy haben bislang auch noch keine Gründe für den Abschied von Alissa White-Gluz geliefert. Weiterhin ist unklar, ob ihr Weggang ein einvernehmlicher Entschluss war oder von einer Seite ausging. Band-Boss Michael Amott und Co. werden sicherlich in Bälde mehr Einzelheiten hierüber kommunizieren.

Alissa White-Gluz stiegt im Jahr 2014 als Nachfolgerin für die langjährige deutsche Vokalistin Angela Gossow bei Arch Enemy ein, welche als Managerin der Formation fungiert. Zuvor sang die 40-Jährige, die privat mit Doyle Wolfgang von Frankenstein von den US-Horror-Punkern Misfits liiert ist, unter anderem bei The Agonist. Darüber hinaus setzt sich die Musikerin für Tierrechte und Veganismus ein. Mit Arch Enemy nahm Alissa die vier Studioalben WAR ETERNAL (2014), WILL TO POWER (2017), DECEIVERS (2022) und BLOOD DYNASTY (2025) auf. Letzteres war das Album des Monats im April 2025 bei METAL HAMMER.

Für 2026 stehen bislang fünf Live-Termine — allesamt bei Festivals — an: Am 16. Juli beim Area 53 im österreichischen Loeben, am 27. Juli beim Rockstadt Extreme Fest im romänischen Râșnov, am 6. August beim Alcatraz im belgischen Kortijk, beim Summer Breeze im mittelfränkischen Dinkelsbühl (12. bis 15. August) sowie beim Reload Festival in Sulingen (13. bis 15. August). Man darf folglich gespannt bleiben, wer bei diesen und potenziellen weiteren Konzerten am Mikrofon bei Arch Enemy stehen wird.

