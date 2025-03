auch interessant

Back In Black – das Metal-Update

Schwer schlucken müssen dieser Tage Fans von Katatonia: Gitarrist Anders Nyström steigt aus! Wie geht es weiter für Sänger Jonas Renkse und Co.?

Schwerer noch wiegen Nachrichten über den Gesundheitszustand von Flogging Molly-Sänger und -Gitarrist Dave King – so geht es ihm nach einer Hirnblutung.

Freudig in die Zukunft hingegen können Iron Maiden-Anhänger blicken: Neben der anstehenden Tournee (präsentiert von METAL HAMMER) feiern die Metal-Legenden ihr 50. Jubiläum außerdem mit einer Dokumentation (diesmal wirklich!). Was es darüber bis jetzt zu wissen gibt, verraten wir euch.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Cradle Of Filth THE SCREAMING OF THE VALKYRIES

Bloodywood NU DELHI

Lordi LIMITED DEADITION

Alien Weaponry TE RĀ

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr in unserer METAL HAMMER Podcast Playlist auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Arch Enemy veröffentlichen ihr neues Album BLOOD DYNASTY. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im Interview mit Gitarrist Michael Amott und Schlagzeuger Daniel Erlandsson.

So geht’s weiter

