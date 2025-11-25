Toggle menu

Arch Enemy: Johan Liiva kehrt nicht zur Band zurück

Michael Amott und Joey Concepcion mit Arch Enemy
Michael Amott und Joey Concepcion mit Arch Enemy live im The Regency Ballroom am 16. April 2025 in San Francisco, Kalifornien
Foto: Getty Images, Miikka Skaffari. All rights reserved.
von
Der ehemalige Arch Enemy-Sänger Johan Liiva hat auf Facebook bestätigt, dass er der Band nicht wieder beitreten wird.
Johan Liiva, Gründungssänger von Arch Enemy, wird seiner alten Band nicht wieder beitreten, wie er auf Social Media bestätigt. Auf Facebook fragte ihn ein Fan, ob er zu der Melodic Death Metal-Formation zurückkehren werde. In einem kurzen Kommentar schafft der Sänger diese Gerüchte aus der Welt.

Mysterium

Liiva schreibt knapp: „Nein, werde ich nicht. Ich bin genauso überrascht, wie ihr alle. Alissa war perfekt für AE. Das Mysterium dauert an… “ Der Musiker war von 1996 bis 2000 Frontmann von Arch Enemy. Er wirkte insgesamt an drei Alben mit, bevor 2001 die Kölnerin Angela Gossow als Growlerin bei der Band einstieg: BLACK EARTH (1996), STIGMATA (1998) und BURNING BRIDGES (1999).

Am 23. November 2025 verkündeten Arch Enemy überraschend die Trennung von ihrer Sängerin Alissa White-Gluz. Sie ersetzte 2014 Angela Gossow und verhalf der Band als Frontfrau zu Hits wie ‘The Eagle Flies Alone’. Insgesamt wirkte sie an vier Alben mit: WAR ETERNAL (2014), WILL TO POWER (2017), DECEIVERS (2022) und dem neuesten Werk BLOOD DYNASTY (2025). Ein Grund für den Fortgang der Sängerin wurde nicht genannt.

White-Gluz veröffentlichte kurz nach der unerwarteten Ankündigung ihre erste Solo-Single, ‘The Room Where She Died’ und gab im Zuge dessen auch gleich ihr anstehendes Soloalbum bekannt. Wie es bei Arch Enemy weitergeht, ist noch nicht bekannt.


