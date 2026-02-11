Die METAL HAMMER-Märzausgabe 2026: Das Metal-Jahr 1996, Alissa u.a.

Ihr bekommt METAL HAMMER 03/2026 ab dem 13.02.2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!

Das Metal-Jahr 1996

Wie war es vor drei Dekaden um die Metal-Szene bestellt, welche Glanzlichter und Graupen förderte das Jahr zutage, und vor welchem zeitgeschichtlichen Hintergrund geschah all das? Diesen Fragen widmen wir uns in unserer Titelgeschichte über das (gar nicht mal so schlimme, allerdings häufig unterschätzte) Metal-Jahr 1996, dessen 66,6 wichtigste Alben wir küren.

Schlagabtausch

Matthew Greywolf von Powerwolf und Joacim Cans von Hammerfall diskutieren vor der gemeinsamen Tournee.

Auch mit dem Zweitwerk legt die deutsche NDH-Supergroup den Finger in gesellschaftliche Wunden.

Leserpoll

Welche Höhe- und Tiefpunkte das Jahr 2025 für euch bereithielt, verrät die Auswertung unseres Leserpolls.

Alissa

Nach ihrer Trennung von Arch Enemy gibt die Sängerin exklusiv Auskunft über ihre Zukunftspläne.

Live

Architects, Korpiklaani, Dirkschneider, Lorna Shore, Ensiferum, Beyond The Black, Alter Bridge, Jinjer, The Butcher Sisters

Sonderbeilagen

METAL HAMMER Maximum Metal Vol. 303 mit Powerwolf, Soen, Future Palace, Warkings, Poppy, Tarchon Fist + 2 Poster.

—

