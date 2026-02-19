Die schwedische Melodic Death Metal-Band Arch Enemy schlägt ein neues Kapitel auf und präsentiert ihre neue Sängerin. Die Single ‘To The Last Breath’ ist ein Beweis für das Vermächtnis der Band und ein Schritt in Richtung einer neuen, aufregenden Ära von Arch Enemy: ‘To The Last Breath’ besticht nicht nur durch kraftvolle Musik, sondern ist auch der erste Arch-Enemy-Song, auf dem die neueste Ergänzung der Besetzung zu hören ist – die neue Sängerin Lauren Hart (Ex-Once Human).

Michael Amott, Gitarrist und Gründer von Arch Enemy, kommentiert: „Die Zusammenarbeit mit Lauren war ein wichtiger Schritt in meiner Laufbahn. Mit ihr zu arbeiten war eine außergewöhnliche Erfahrung – ihre bemerkenswerte Stimme, gepaart mit ihrer Hingabe und Professionalität, sorgt für ein seltenes Maß an Exzellenz. Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit fortzusetzen.“

Während Fans und Medien gleichermaßen rasch darüber spekulierten, wer die Rolle hinter dem Mikrofon übernehmen könnte, hielt sich die Band bedeckt, während die Vorfreude in der Metal-Community immer größer wurde. Jetzt sind Arch Enemy mit voller Kraft zurück und präsentieren ihre neue, wilde Hymne ‘To The Last Breath’.

Michael Amott fügt hinzu: „Macht keinen Fehler – dieser Song ist eine Abrechnung. Musikalisch entspricht er ganz meiner ursprünglichen Vision für die Band – und ich glaube, langjährige Fans werden das sofort erkennen. Textlich geht es darum, Täuschungen zu durchschauen und die Illusion der Kontrolle zu zerstören. Er fängt den Moment ein, in dem man erkennt, dass man vergiftet wurde – und sich entscheidet, zurückzuschlagen. Sobald diese Erkenntnis da ist, gibt es kein Zurück mehr. Es heißt: alles oder nichts.“

Mit unerschütterlicher Zuversicht behauptet Amott: „Gerade, wenn man denkt, es sei vorbei, beginnt ein neuer Anfang. Jetzt ist es an der Zeit, mit uns zu toben – bis zum letzten verdammten Atemzug!“

Um dieses neue Kapitel zu feiern und ihre unvergleichliche und rohe Band-Dynamik zu präsentieren, kündigen Arch Enemy für den Sommer 2026 eine intime Club-Tournee mit dem Titel „Back To The Root Of All Evil“ an. Tickets können hier erworben werden.

Arch Enemy „Back To The Root Of All Evil“ Tournee 2026

19.07. Berlin, Bi Nuu

21.07. DK-Kopenhagen, Pumpehuset

22.07. SE-Stockholm, Kollektivet Livet

24.07. FI-Helsinki, Tavastia

25.07. EE-Tallinn, Helitehas

27.07. PL-Krakow, Hype Park

02.08. Köln, Club Volta

03.08. FR-Paris, Maroquinerie

05.08. E-Vitoria, Jimmy Jazz

09.08. NL-Utrecht, Tivoli Pandora

10.08. UK-London, The Underworld

11.08. UK-Manchester, Rebellion

