Galder (Ex-Dimmu Borgir) arbeitet an Old Man’s Child-Album

Im August dieses Jahres ließ Gitarrist Thomas Rune Andersen alias Galder via Social Media verlauten, Dimmu Borgir nach fast 25 Jahren zu verlassen. In seinem Statement schrieb er: „Ich habe jahrelang darüber nachgedacht. Und wie viele von euch bereits betont haben, ist es an der Zeit, dass Old Man’s Child wieder auf die Bühne gehen und das neue Album fertigstellen. Ich wünsche den anderen Mitgliedern der Band alles Gute, weiter voranzukommen.“

Empfehlung der Redaktion Dimmu Borgir: Gitarrist Galder steigt aus Dark Metal Kürzlich gab Gitarrist Galder bekannt, Dimmu Borgir nach über zwanzig Jahren zu verlassen. Auch nannte er Gründe für seine Entscheidung. Galder ist Gründungsmitglied der Melodic Black Metal-Band Old Man’s Child. Zwischen 1994 und 2009 hat die Band eine EP und sieben Studioalben veröffentlicht, und scheinbar ist Album Nummer acht tatsächlich in Arbeit. Via Instagram veröffentlichte der Gitarrist ein kurzes Video, in dem ein Song-Auszug zu hören ist. Auf seinem eigenen Kanal schreibt Galder dazu: „Hallo Leute. Ich fühle mich in letzter Zeit motiviert und arbeite hart daran, alle im Lauf der Jahre entstandenen Ideen zusammenzuführen. Ich habe jetzt ein paar Songs komplett fertig, aber bin wählerisch. Daher gibt es viel Hin und Her und es braucht die nötige Zeit. Aber ich werde mich jetzt voll darauf konzentrieren. Vielen Dank für die Unterstützung.“

2025 wird das Jahr von Old Man’s Child

Das es sich hierbei um Material für Old Man’s Child handelt ist insofern offensichtlich, als dass ebendieses Video auch auf der kürzlich entstandenen Instagram-Seite der Band zu finden ist. Dort heißt es allerdings nur kurz: „Neue Musik in Arbeit.“ In einem früheren Post anlässlich Galders Geburtstag schreibt er außerdem: „Wir hoffen, 2025 ein neues Album veröffentlichen zu können.“

Auch der erste Post, der dort abgesetzt wurde, ist recht vielversprechend. Bezüglich der Aussage, dass es an der Zeit sei, „dass Old Man’s Child wieder auf die Bühne gehen“, gibt es den ersten bestätigten Auftritt beim Tons Of Rock im kommenden Jahr in Oslo. Und das ist wohl erst der Anfang dieses neuen Kapitels.

