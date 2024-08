Dimmu Borgir: Gitarrist Galder steigt aus

auch interessant

Am 18.08.2024 meldete sich Gitarrist Thomas Rune Andersen alias Galder via Social Media mit einer überraschenden Nachricht zu Wort: Nach fast 25 Jahren verlässt er Dimmu Borgir. Grund dafür seien andere Projekte.

Abschied

Dimmu Borgir hatten dieses Jahr einige Festival-Auftritte. Diese hat der Gitarrist abgewartet, bis er, nach der letzten Show beim Dynamo Metal Fest in den Niederlanden, seinen Ausstieg bekanntmachte. Auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichte er folgendes Statement: „Gestern habe ich meine letzte Show mit Dimmu Borgir gespielt. Nachdem ich fast 25 Jahre lang mit Dimmu Borgir Musik gemacht und gespielt habe, habe ich beschlossen, die Band zu verlassen.“

Empfehlung der Redaktion Dimmu Borgir: Als Black Metal explodierte Black Metal Nach ihrem Jubiläumsauftritt beim Beyond The Gates in Bergen haben wir uns mit Dimmu Borgir auf Spurensuche in der finsteren Vergangenheit begeben. Weiterhin schreibt er: „Ich habe jahrelang darüber nachgedacht. Und wie viele von euch bereits betont haben, ist es an der Zeit, dass Old Man’s Child wieder auf die Bühne gehen und das neue Album fertigstellen. Ich wünsche den anderen Mitgliedern der Band alles Gute, weiter voranzukommen.“ Galder ist Gründungsmitglied der Melodic Black Metal-Band Old Man’s Child, mit der er zwischen 1994 und 2009 eine EP und sieben Studioalben veröffentlicht hat. Diesem Projekt wolle sich der 47-Jährige nun wieder voll und ganz widmen.

Ende und Anfang

Während einige Fans ihre Bestürzung äußern und dies sogar als „das Ende von Dimmu Borgir“ bezeichnen, freuen sich andere über die geplante Rückkehr von Old Man’s Child. Jedenfalls wird Andersen der Metal-Welt weiterhin erhalten bleiben und neue Musik veröffentlichen. Wie es bei Dimmu Borgir weitergeht, ist bislang nicht bekannt. Das letzte Studioalbum EONIAN liegt bereits sechs Jahre zurück. Danach folgte lediglich das Cover-Album INSPIRATIO PROFANUS (2023), das viel Kritik einstecken musste. Also vielleicht ist die Zeit für etwas frischen Wind schon längst reif. Und vielleicht kommt dieser mit einem neuen Gitarristen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter.Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.