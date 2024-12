Dimmu Borgir: Studioaufnahmen für neues Album laufen

Dimmu Borgir schrauben aktiv an ihrer neuen Platte. Und aktiv heißt in diesem Fall: Die Norweger befinden sich im Aufnahmestudio, wie sie selbst publik gemacht haben. So posteten die Symphonic-Black-Metaller ein Foto davon in den Sozialen Medien, wie der langjährige Produzent Fredrik Nordström und Schlagzeuger Dariusz „Daray“ Brzozowski im Studio hinter einem Drumkit stehen. Der zugehörige Hashtag lautet: „#studiotime“.

Bereits im März 2024 sprach Dimmu Borgir-Instanz Silenoz im Interview bei Rauta über den Fortschritt der Arbeiten am neuen Album. „Wir arbeiten nun schon seit einer Weile immer mal wieder an neuem Material. Auch schon während der Pandemie. Da gab es etwas Stillstand, während dem wir an Sachen gearbeitet haben — jeder für sich individuell. Und dann haben wir uns getroffen und versucht, ein neues Gebräu auszutüfteln, sozusagen. Ich glaube, die Fans finden: ‚Ihr müsst ein neues Album rausbringen.‘ Und so weiter, und so fort.

Was lange währt…

Aber die Sache ist die, dass wir uns lieber die Zeit nehmen und sogar ein zusätzliches Jahr nehmen, um es besser als gut zu machen. Offensichtlich hätten wir selbst gerne eine Platte so bald wie möglich draußen. Doch wir werden nicht eines veröffentlichen, nur um eines zu veröffentlichen.“

Der lang erwartete Nachfolger des 2018er-Werks EONIAN wird die erste Scheibe seit dem Abgang von Gitarrist Thomas Rune Andersen aka Galder sein, welcher die Gruppe diesen August verlassen hat. Über seinen Ausstieg gab der Musiker an: „Gestern habe ich meine letzte Show mit Dimmu Borgir gespielt. Nachdem ich fast 25 Jahre lang mit Dimmu Borgir Musik gemacht und gespielt habe, habe ich beschlossen, die Band zu verlassen. Ich habe jahrelang darüber nachgedacht. Und wie viele von euch bereits betont haben, ist es an der Zeit, dass Old Man’s Child wieder auf die Bühne gehen und das neue Album fertigstellen.

Ich wünsche den anderen Mitgliedern der Band alles Gute, weiter voranzukommen.“ Galder ist Gründungsmitglied der Melodic Black Metal-Band Old Man’s Child, mit der er zwischen 1994 und 2009 eine EP und sieben Studioalben veröffentlicht hat.

—

