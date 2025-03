auch interessant

Die dänischen Rock-Giganten Volbeat – Michael Poulsen (Gesang, Gitarre), Jon Larsen (Schlagzeug) und Kaspar Boye Larsen (Bass) – melden sich mit ihrem neunten Studioalbum GOD OF ANGELS TRUST zurück. Das Album erscheint am 6. Juni 2025 via Vertigo/Universal und kann ab sofort vorbestellt werden. Passend zum neuen Album wird die Band auf ausgedehnte Welttournee gehen. Als ersten Vorgeschmack gibt es die brandneue Single ‘By A Monster’s Hand’, ein kraftvolles Midtempo-Riff-Monster, das gnadenlos mit herkömmlichen Song-Strukturen bricht. Das Stück verbindet wuchtige Rhythmen mit melodischen Kontrasten – ein klassischer Volbeat-Brecher mit frischem Twist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Der Clip fängt die Energie der Band perfekt ein: live auf der Bühne, unverfälscht und energiegeladen. Gleichzeitig verfolgt es eine düstere, aber vertraute Tonalität – Gänsehaut garantiert. Regie führte erneut Adam Rothlein, produziert wurde das Video von Ghost Atomic – das Team hinter den Videos zu ‘Shotgun Blues’, ‘Die To Live’ und ‘Leviathan’.

Von Konventionen gelöst

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Volbeat Rock Volbeat kündigen "Greatest Of All Tours Worldwide" mit neun Konzerten in Deutschland an. Support von Bush und Gel, VVK-Start am 14. März 2025. Mit GOD OF ANGELS TRUST wirft die Band alle songwriterischen Regeln über Bord. Volbeat, die als nicht-amerikanische Band einen Rekord von zehn Nummer-1-Hits in den Billboard Mainstream Rock Charts halten, haben sich bewusst von Konventionen gelöst und neue kreative Wege beschritten. „Früher habe ich mir viel Zeit für das Songwriting genommen und jeden Aspekt der Songs bis ins Detail durchdacht“, sagt Michael Poulsen. „Dieses Mal wollte ich ein Volbeat-Album ohne übermäßiges Grübeln schreiben. Keine Regeln, keine Strukturen – ich kann mit einem Refrain anfangen oder einfach Strophe auf Strophe stapeln. Alles ist erlaubt.“ Poulsens Begeisterung, Konventionen zu durchbrechen, ist in GOD OF ANGELS TRUST spürbar, einem druckvollen, knackigen Album, das unbestreitbar Volbeat ist – mit der gewohnten powervollen Mischung aus eingängigen Melodien und frischer, metallischer Energie.

Im Sommer 2024 begann Poulsen mit der Arbeit an den Songs für den Nachfolger von SERVANT OF THE MIND (2021), während sich Volbeat eine einjährige Tourneepause gönnten. Poulsen nutzte die Zeit zur Erholung nach einer Kehlkopf-OP und tourte mit seiner Death Metal-Band Asinhell. Doch der kreative Drang ließ ihn nicht los: Innerhalb von nur drei Wochen entstand die erste Hälfte des neuen Albums – ein Song pro Session.

13 Tage

Als sich die Sessions weiterentwickelten, folgte die Band ihrer Intuition und begann, mehr klassische Rock-Songs zu schreiben, die auf traditionellen Elementen basierten. Im Herbst 2024 ging es mit Langzeitproduzent Jacob Hansen ins Studio. Statt auf Perfektionismus zu setzen, spielte die Band das Album live ein, mit so wenigen Takes wie möglich – roh, direkt, ungefiltert. Das Ergebnis ist ein Werk, das Volbeat in Höchstform zeigt – und gleichzeitig neue Wege beschreitet. Für die Lead-Gitarren-Parts gab es keine Zweifel: Flemming C. Lund, der aktuell mit Volbeat tourt und mit Michael Poulsen in Asinhell spielte, war die perfekte Wahl. Nur 13 Tage, nachdem die Band mit Jacob Hansen ins Studio ging, war das Album fertig.

Empfehlung der Redaktion Neues Volbeat-Album und Tournee: Es wird konkreter Heavy Metal Bald ist es so weit: Volbeat haben auf Instagram ein konkretes Datum für die Album- und Tourneeankündigung veröffentlicht. „In gewisser Weise fühlt es sich an, als hätten wir einen Kreis geschlossen“, erklärt Michael. „Wenn man über lange Zeit einen Kreis zeichnet, kommt man irgendwann wieder zum Ausgangspunkt zurück – und genau so fühlt es sich jetzt an. Ich habe Operationen hinter mir, Besetzungswechsel und all diese Herausforderungen. Aber jetzt fühlt es sich wie eine Wiedergeburt an. Es ist nicht unser neuntes Album – es fühlt sich an, als würden wir gerade erst anfangen. Und das ist ein unglaublich erfrischendes Gefühl.“

Weltweit

Ab Juni kehren Volbeat auf die Bühne zurück und gehen mit ihrer von METAL HAMMER präsentierten „Greatest Of All Tours Worldwide“-Tournee auf große Reise durch Kanada, die USA, Europa und Großbritannien. Los geht’s mit einer Co-Headliner-Tour mit Three Days Grace und als Special Guests sind Wage War dabei, gefolgt von US-Shows mit Halestorm und The Ghost Inside sowie einer Europa- und UK-Tour mit Bush und Gel. Die vollständigen Tourdaten findet ihr hier.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.