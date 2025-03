Neues Volbeat-Album und Tournee: Es wird konkreter

Seit Monaten halten Volbeat ihre Fans bei der Stange und vertrösten sie immer wieder mit positiven Nachrichten aus dem Studio. Mittlerweile ist es wieder zwei Monate her, dass Frontmann Michael Poulsen in einem Video mitteilte, dass das neue Album vollständig aufgenommen sei. Die „neuen Informationen“, die „Anfang 2025“ kommen sollten, blieben jedoch aus – bis jetzt. „Anfang“ ist ja ohnehin ein dehnbarer Begriff.

Empfehlung der Redaktion Volbeat: Neues Album ist im Kasten Heavy Metal Volbeat haben die Aufnahmen für ihr neuntes Studiowerk abgeschlossen. Laut Bandboss Michael Poulsen ist das Album fertig. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Band teilten sie eine kurze Animation. Goldumrahmt stehten die Silhouetten eines Trios Schulter an Schulter vor einem leuchtenden Hintergrund. Statt einer Überschrift schwebt das Volbeat-Logo über den Musikern, der Subtext ist jedoch das, was die Aufmerksamkeit auf sich zieht. „Große Neuigkeiten kommen am Donnerstag (den 6.3.) um 14 Uhr.“ Die Beschriftung des Beitrags schreit in Großbuchstaben: „Neues Album. Neue Single. Neue Tournee.“ Den Instagram-Beitrag von Volbeat findet ihr hier.

Neuerungen im Hause Volbeat

Dieses Album wird aus verschiedenen Gründen mit Spannung erwartet. Einerseits ist es das erste Studiowerk, seit Gitarrist Rob Caggiano 2023 Volbeat verließ. Er war ein Jahrzehnt lang fester Bestandteil der Band, das letzte Werk ohne ihn war BEYOND HELL / ABOVE HEAVEN (2010). Außerdem ist es das erste Album, seit Sänger Poulsen vor zwei Jahren eine Operation an der Kehle hatte.

Die kommenden Monate sind voll großer Pläne für die Dänen. Das neue Album will selbstverständlich ausgiebig zelebriert werden, also geht es für die Musiker auf Reisen. In seinem Neujahrsgruß sagte Poulsen dazu: „Wir haben 2025 viele Konzerte mit Volbeat auf der ganzen Welt geplant. Ich kann es kaum erwarten, euch alle zu treffen.“ Noch sind keine konkreten Termine bekannt, aber auch die werden voraussichtlich mit der Albumankündigung am Donnerstag folgen.

