Volbeat: Neues Album ist im Kasten

auch interessant

Volbeat werden dieses Jahr mit einem neuen Album um die Ecke biegen. Dies hat Frontmann, Gitarrist und Mastermind Michael Poulsen in einem kleinen Neujahrsvideo versichert. Demnach ist der Nachfolger von SERVANT OF THE MIND aus dem Jahr 2021 bereits fertig. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen. Darüber hinaus wollen die Dänen 2025 reichlich Konzerte spielen.

Arbeistreiches Jahr

„Hallo zusammen, Michael Poulsen von Volbeat und Asinhell hier“, beginnt der 49-Jährige. „Ein fröhliches neues Jahr! Ich freue mich definitiv auf 2025. Das neue Volbeat-Album ist aufgenommen. Es ist fertig. Es wird 2025 erscheinen. Mehr Informationen darüber bekommt ihr Anfang 2025. Ich kann es nicht erwarten. Des Weiteren werden viele Volbeat-Shows für 2025 überall auf der Welt gebucht. Da kann ich es ebenfalls kaum erwarten, euch alle zu treffen. Wer weiß? Ich könnte sogar anfangen, an neuen Songs für die nächste Asinhell-Platte zu arbeiten — meiner zweiten Band. Wenn ihr die erste Scheibe nicht habt, checkt sie aus. Es ist Death Metal alter Schule.

Wir hatten eine tolle Asinhell-Tour, haben viel mit neuen und Old School-Fans gesprochen. Viele Fans haben tatsächlich gefragt, wovon wir inspiriert waren. Darauf werde ich in einem anderen Video eingehen, in dem ich über all den Death Metal alter Schule, den ich so sehr mag, und alten frischem Metal und alten klassischen Heavy Metal aus den Achtzigern und frühen Neunzigern geredet. Doch dafür braucht es ein weiteres Video. Im Augenblick will ich einfach ein paar gute neue Bands empfehlen, von denen ich kürzlich oder in den letzten Jahren Platten gekauft habe. Es gibt so viele davon. Daher gibt es in diesem Video nicht genug Platz für alle.

Doch ich werde ein zweites Video machen, damit all die Bands die Würdigung bekommen, die sie wahrlich verdienen. Ich finde, es gibt so viele jungen Musiker, die einen fantastischen Job machen, und tatsächlich auch ein paar Veteranen.“

