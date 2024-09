Volbeat starten Aufnahmen für das neue Album

Frontmann Michael Poulsen nutzte die Genesungszeit nach seiner Rachenoperation und schrieb an neuen Songs für die neunte Volbeat-Platte. Nachdem stimmlich wieder alles fit war, ging es zunächst mit Poulsens Death Metal-Projekt Asinhell auf Tournee, doch nun kann er sich wieder voll und ganz seiner Haupt-Band widmen.

Empfehlung der Redaktion Volbeat: Das neue Album ist fertig geschrieben Heavy Metal Volbeat-Sänger Michael Poulsen muss nach einer Halsoperation seine Stimme schonen. In der Zwischenzeit hat er fleißig am kommenden Album gearbeitet. Vor einigen Stunden veröffentlichte die Band ein kurzes Video via Social Media mit folgender Ankündigung: „Heute ist der letzte Probentag für Volbeat, bevor wir nächste Woche das Jacob Hansen-Studio betreten. Wir haben alle Songs, die wir für das nächste Album brauchen. Es wird nächstes Jahr erscheinen. Wir können es kaum erwarten. Das nächste Update von Volbeat kommt dann aus dem Studio. Wir sehen uns bald.“

Alles nach Plan

Damit scheint alles voll im Zeitplan, den Poulsen vor ziemlich genau einem Jahr schon bekanntgab: „Wir werden nächstes Jahr ins Studio gehen. Ich werde die Zeit nutzen, um ein neues Volbeat-Album zu schreiben und aufzunehmen. 2025 werden wir wieder auf Tour gehen.“ Vor ein paar Monaten meldete sich der Sänger ebenfalls mit einer Videobotschaft zu Wort und gab ein Update. „Ich entstaube die neuen Volbeat-Songs. Alle Stücke für das nächste Album sind geschrieben. Ich bin fast fertig mit den Texten. Wir werden später in diesem Jahr ins Studio gehen. Nächstes Jahr wird eine neue Volbeat-Platte erscheinen.“

Empfehlung der Redaktion Asinhell: Stimme aus dem Jenseits Death Metal Mit Asinhell frönt Volbeats Michael Poulsen einer alten Leidenschaft. Wie die Death Metal-Formation entstand, verrät der Gitarrist im Interview. Das letzte Studioalbum SERVANT OF THE MIND erschien Ende 2021, und seither hat sich auch im Line-up der Band etwas getan. Nach zehn Jahren verließ Gitarrist Rob Caggiano Vobeat und Flemming C. Lund trat dessen Nachfolge an – zumindest für Live-Auftritte. Ob er oder ein anderer Gitarrist im Studio dabei sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

