Volbeat: Das neue Album ist fertig geschrieben

Kaum hat Michael Poulsen eine Europatournee mit seiner Death Metal-Band Asinhell absolviert, legt er bereits sein nächstes großes Vorhaben offen. In einer Videobotschaft auf Instagram verriet er, dass bereits alle Songs für das kommende Album von Volbeat geschrieben seien. Erscheinen solle das Werk 2025.

Großes Vorhaben

Empfehlung der Redaktion Volbeat: Michael Poulsen unterzieht sich Rachen-OP Metal’n’Roll Der dänische Rocker Michael Poulsen wird im Oktober am Rachen operiert. Live-Auftritte mit Volbeat müssen daher erst einmal ruhen. Dabei war der Weg bis dahin von schweren Einschnitten gezeichnet. Im vergangenen Oktober musste sich Poulsen einer Halsoperation unterziehen. In der Folge konnte und kann er dieses Jahr mit Volbeat nicht auftreten. Er nutzte allerdings die Zeit, um an dem nächsten Album für die Band zu arbeiten, wie er erklärte: „Ich bin zu Hause. Ich entstaube die neuen Volbeat-Songs. Alle Songs für das nächste Album sind geschrieben. Ich bin fast fertig mit den Texten. Volbeat werden später in diesem Jahr ins Studio gehen. Nächstes Jahr wird eine neue Volbeat-Platte erscheinen. Wir werden durch Europa und die USA touren […]. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit Volbeat aufzutreten und die Fans zu sehen.“

Auf die Frage, ob dies bedeute, dass er seine Gesangsmethode ändern müsse und nach jeder Show mit dem Aufwärmen der Stimme beginnen werde, sagte er: „Ich mache vor einer Show Aufwärmübungen, aber nach einer Show werde ich meine Stimme auf keinen Fall mehr benutzen. Ich bin sehr optimistisch, was die ganze Sache angeht“, sagte Poulsen. „Wie gesagt, ich habe es schon einmal versucht und gute Leute um mich herum. Ich habe eine großartige Trainerin in Melissa Cross (bekannte Gesangslehrerin – Anm.d.A.), die vielen Sängern geholfen hat. Sie wird mir wieder helfen, meine Stimme nach der Operation wieder in Form zu bringen. Ich bleibe also gerne positiv und bin ziemlich sicher, dass alles gut wird.“