auch interessant

Mit der Veröffentlichung von ‘Trenches’ im November 2024 war schon beinahe klar, dass Malevolence eine Platte in der Hinterhand haben. Nun ist mit ‘If It’s All The Same To You’ eine weitere Single veröffentlicht worden und damit auch die offizielle Albumankündigung. Das gute Stück hört auf den Namen WHERE ONLY THE TRUTH IS SPOKEN und soll am 20. Juni 2025 via MLVLTD in Zusammenarbeit mit Nuclear Blast erscheinen.

Größer und härter

Die Band selbst meint: „WHERE ONLY THE TRUTH IS SPOKEN ist ein Upgrade in jeder Hinsicht – musikalisch, lyrisch und visuell.“ Aufgenommen wurde das Album in Dave Grohls legendärem Studio 606 und von Grammy-Gewinner Josh Wilbur (Lamb Of God, Gojira, Trivium) produziert, was eine „großartige, erfrischende Erfahrung“ gewesen sei. „Er hat bereits mit einigen der größten Namen im Metal gearbeitet, und seine Herangehensweise hat uns dazu gebracht, uns selbst auf ein neues Level zu pushen. Die Produktion, das Songwriting, die Videos – alles an diesem Album ist größer, härter und ausgefeilter.“

Empfehlung der Redaktion Tunnelblick mit Alex Taylor (Malevolence) Seit Freitag gibt es Malevolences neue EP THE OTHER SIDE zu hören. Sänger Alex Taylor nahm sich die Zeit ein paar Fragen für unsere Online-Rubrik zu beantworten. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Zusammenarbeit aller Beteiligten. „Alles, was wir bei Malevolence tun, war schon immer Team-Arbeit. Und ich finde, dass jeder auf diesem Album wirklich abgeliefert hat.“ Für den vierten Langspieler, nach MALICIOUS INTENT (2022) wurde auch Lamb Of God-Frontmann Randy Blythe ins Boot geholt, der bei ‘In Spite’ mitmischt. Ob der Song noch vor dem Album-Release zu hören ist, verraten Malevolence nicht. Auch ist bislang nicht bekannt, ob der Platte eine Tournee folgt. Aktuell ist die Formation als Special Guest mit Counterparts in Nordamerika unterwegs.

Für das Video zur aktuellen Single ‘If It’s All The Same To You’ wurde ebenfalls hochkarätige Unterstützung angefordert: Die britische Schauspiellegende Alan Ford. Dessen wohl bekannteste Rolle ist die des Brick Top in Guy Ritchies Gangster-Klassiker ‘Snatch’.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.