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Five Finger Death Punch: Báthory gibt Einblick in die Pläne

Zoltan Bathory beim Auftritt von Five Finger Death Punch in Las Vegas, Nevada, am 17. Dezember 2022.
Zoltan Bathory beim Auftritt von Five Finger Death Punch in Las Vegas, Nevada, am 17. Dezember 2022.
Foto: Getty Images, Ethan Miller. All rights reserved.
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Bei Five Finger Death Punch ist einiges los. Gründungsgitarrist Zoltán Báthory zieht Bilanz und schürt Erwartungen.
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Während die Arbeiten am zehnten Studioalbum von Five Finger Death Punch laufen, bereitet sich die Band auf eine ausgiebige Tourneephase vor. Dabei soll das zwanzigste Band-Jubiläum live zelebriert werden. Nachdem der Sommer und Herbst 2026 Nordamerika vorbehalten ist, kommen Five Finger Death Punch Anfang nächsten Jahres mit Lamb Of God und Bleed From Within nach Europa. Hier die Termine der Jubiläumssause für den deutschsprachigen Raum – präsentiert von METAL HAMMER.

Five Finger Death Punch „20th Anniversary World Tour“

  • 26.01.2027 Düsseldorf, PSD Bank Dome
  • 27.01.2027 Hamburg, Barclays Arena
  • 02.02.2027 München, Olympiahalle
  • 04.02.2027 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
  • 12.02.2027 CH-Zürich, Hallenstadion
  • 14.02.2027 A-Wien, Stadthalle
  • 16.02.2027 Berlin, Uber Arena

Der Mittelweg

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass zu diesem Zeitpunkt auch neue Musik live dargeboten wird. Mit ‘Eye Of The Storm’ ist Mitte Mai bereits eine Single erschienen. Das komplette Album soll noch dieses Jahr veröffentlicht werden. Im Gespräch mit Loudwire Nights erklärte Zoltán Báthory jüngst, dass ‘Eye Of The Storm’ perfekt als erste Single-Auskopplung war, da „dieser Song sozusagen in der Mitte liegt und einen ziemlich guten Vorgeschmack darauf gibt, was einen erwartet.“

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Genauer darauf eingehend, meint der Gitarrist: „Hätten wir zuerst den härteren Song veröffentlicht, hätte das kein realistisches Bild vermittelt. Hätten wir den ruhigeren Song gewählt, wäre das ebenfalls nicht repräsentativ gewesen.“ Insgesamt falle das kommende Album „deutlich härter aus als alles, was wir seit Jahren gemacht haben.“

Auf die Frage was ihm durch den Kopf geht, wenn er an das zwanzigste Jubiläum der Band denkt, antwortet Báthory: „Oh mein Gott. Wir haben das überstanden. Ich meine, ‘Eye Of The Storm’ – worum geht es in diesem Song wohl? Das ist unser Leben. Das ist unser Zuhause. Diese Band war immer das Auge des Sturms.“ Vor allem er und Frontmann Ivan Moody haben die Hälfte ihre Lebens miteinander verbracht und „dabei alles durchgemacht.“

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Für die anstehende Tournee haben Five Finger Death Punch daher etwas Besonderes geplant. Inspiration habe man sich dafür bei Bühnen-Shows der Achtziger Jahre geholt. „Es gab zum Beispiel ein Beleuchtungssystem namens ‚Moles‘ – kreisförmige Lichter. Kiss haben sie damals oft eingesetzt. Wenn sie angehen, leuchten sie nicht sofort voll auf; es gibt eine gewisse Verzögerung.“ Ihm zufolge erzeugt dies eine ganz eigene Stimmung. Mehr verrät Báthory vorerst nicht.


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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