Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Papa Roach kommen im Herbst auf große Hallentournee

Papa Roach 2026
Papa Roach 2026
Foto: PR, Travis Shinn. All rights reserved.
von
Im November lassen es Papa Roach noch einmal richtig krachen — zusammen mit zwei weiteren hochkarätigen Musikgruppen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Papa Roach spielen sich gerade durch die europäische Festival-Landschaft und streuen zwischendurch immer wieder Einzel-Shows ein. Das Quartett ruht sich jedoch nicht auf den Lorbeeren aus, die es gerade erntet, sondern plant schon den nächsten Streich. So werden sich die US-Amerikaner im Herbst zu einer großen Arenatournee aufschwingen, bei der sie insgesamt siebenmal im deutschsprachigen Raum Station machen.

Dickes Paket

So drehen Papa Roach ihre Verstärker im Rahmen der Fortsetzung ihrer „Rise Of The Roach“-Welttournee im November 2026 in München, Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, Frankfurt sowie in Zürich auf. Doch damit nicht genug: Die ‘Last Resort’-Helden bringen vielversprechende Vorbands mit. So eröffnen die französischen Durchstarter Landmvrks und die Newcomer Sleep Theory die Abende als Supportacts. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, den 26. Juni. Übrigens spenden Papa Roach pro verkauftem Konzert-Ticket bei der Tour einen Euro an lokale Mental Health-Programme.

Papa Roach-Frontderwisch Jacoby Shaddix freut sich schon riesig auf die anstehenden Live-Termine: „Wir haben hier einige unserer bisher größten und spektakulärsten Shows vor einem unglaublichen europäischen Publikum gespielt. Dass wir zum Jahresende zurückkehren und eine völlig neue Show sowie spannende Supportacts mitbringen, ist für uns ein wahr gewordener Traum.“

🛒  JETZT PAPA ROACH-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Bei Rock am Ring haben Papa Roach vor kurzer Zeit für einen denkwürdigen Moment gesorgt, indem sie für ihren Auftritt vor rund 90.000 Fans mit einem Hubschrauber direkt hinter der Bühne gelandet sind. Bei den europäischen Festivals reißt die Formation ihre Fans derzeit mit einer Setlist mit, in der sich Tracks aus ihrer gesamten Karriere wiederfinden – angefangen bei den Klassikern der INFEST-Ära bis hin zur brandneuen Single ‘See U In Hell’ aus der Netflix-Animationsserie ‘Devil May Cry’.

Während dem ersten Teil ihrer „Rise Of The Roach“-Tour Anfang 2025 arbeiteten Papa Roach schon mit Metality zusammen und überreichten dem gemeinnützigen Verein einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro. Über diese Spende sagten die Musiker: „Unser Ziel ist es, für diejenigen, die eine harte Zeit haben, immer ein Licht brennen zu lassen. Wir möchten sie dazu ermutigen, sich die Hilfe zu holen, die sie benötigen. […] Wir arbeiten mit Metality und anderen Organisationen weltweit zusammen. So möchten wir das Bewusstsein für psychische Gesundheit steigern und die Prävention von Suizid erreichen.“

Papa Roach + Landmvrks + Sleep Theory — „Rise Of The Roach“-Tour 2026

  • 13.11. München, Olympiahalle
  • 18.11. Berlin, Velodrom
  • 20.11. Hamburg, Barclays Arena
  • 21.11. Köln, Lanxess Arena
  • 23.11. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena
  • 26.11. Frankfurt, Festhalle
  • 30.11. CH-Zürich, Hallenstadion


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen und dabei sparen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € – dieses und weitere attraktive Abo-Angebote jetzt sichern unter metal-hammer.de/abo!

teilen
mailen
teilen

Themen

Herbst Landmvrks Papa Roach Sleep Theory Tour Tournee
Venom: Darum tritt die Band kaum in den USA auf
Venom
Tourneen sind häufig eine teure Angelegenheit — erst recht, wenn sie einem unnötig erschwert werden, wie Venom-Gitarrist Rage moniert.
Obwohl Venom erst kürzlich mit INTO OBLIVION (hier Review lesen) ein neues Album veröffentlicht haben, sind ihre angepeilten Auftritte in den USA rar gesät. Gitarrist Rage erklärte nun im Interview mit Rock Interview Series die Gründe dafür – und spekulierte, dass die entsprechenden Probleme wohl auch weiterhin bestehen bleiben. Komplizierte Einreise „Das Problem mit den USA – und es wird immer schlimmer – ist, dass wir Visa und dergleichen benötigen. Und die sind echt teuer“, erklärte Rage. „Ich glaube, es sind zwischen 7.000 und 9.000 US-Dollar. Und das nur für die drei Bandmitglieder. Klar, die Weltlage ist angespannt, die Spritpreise…
Weiterlesen
Zur Startseite