Papa Roach spielen sich gerade durch die europäische Festival-Landschaft und streuen zwischendurch immer wieder Einzel-Shows ein. Das Quartett ruht sich jedoch nicht auf den Lorbeeren aus, die es gerade erntet, sondern plant schon den nächsten Streich. So werden sich die US-Amerikaner im Herbst zu einer großen Arenatournee aufschwingen, bei der sie insgesamt siebenmal im deutschsprachigen Raum Station machen.

Dickes Paket

So drehen Papa Roach ihre Verstärker im Rahmen der Fortsetzung ihrer „Rise Of The Roach“-Welttournee im November 2026 in München, Berlin, Hamburg, Köln, Leipzig, Frankfurt sowie in Zürich auf. Doch damit nicht genug: Die ‘Last Resort’-Helden bringen vielversprechende Vorbands mit. So eröffnen die französischen Durchstarter Landmvrks und die Newcomer Sleep Theory die Abende als Supportacts. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, den 26. Juni. Übrigens spenden Papa Roach pro verkauftem Konzert-Ticket bei der Tour einen Euro an lokale Mental Health-Programme.

Papa Roach-Frontderwisch Jacoby Shaddix freut sich schon riesig auf die anstehenden Live-Termine: „Wir haben hier einige unserer bisher größten und spektakulärsten Shows vor einem unglaublichen europäischen Publikum gespielt. Dass wir zum Jahresende zurückkehren und eine völlig neue Show sowie spannende Supportacts mitbringen, ist für uns ein wahr gewordener Traum.“

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Bei Rock am Ring haben Papa Roach vor kurzer Zeit für einen denkwürdigen Moment gesorgt, indem sie für ihren Auftritt vor rund 90.000 Fans mit einem Hubschrauber direkt hinter der Bühne gelandet sind. Bei den europäischen Festivals reißt die Formation ihre Fans derzeit mit einer Setlist mit, in der sich Tracks aus ihrer gesamten Karriere wiederfinden – angefangen bei den Klassikern der INFEST-Ära bis hin zur brandneuen Single ‘See U In Hell’ aus der Netflix-Animationsserie ‘Devil May Cry’.

Während dem ersten Teil ihrer „Rise Of The Roach“-Tour Anfang 2025 arbeiteten Papa Roach schon mit Metality zusammen und überreichten dem gemeinnützigen Verein einen Scheck in Höhe von 20.000 Euro. Über diese Spende sagten die Musiker: „Unser Ziel ist es, für diejenigen, die eine harte Zeit haben, immer ein Licht brennen zu lassen. Wir möchten sie dazu ermutigen, sich die Hilfe zu holen, die sie benötigen. […] Wir arbeiten mit Metality und anderen Organisationen weltweit zusammen. So möchten wir das Bewusstsein für psychische Gesundheit steigern und die Prävention von Suizid erreichen.“

Papa Roach + Landmvrks + Sleep Theory — „Rise Of The Roach“-Tour 2026

13.11. München, Olympiahalle

18.11. Berlin, Velodrom

20.11. Hamburg, Barclays Arena

21.11. Köln, Lanxess Arena

23.11. Leipzig, Quarterback Immobilien Arena

26.11. Frankfurt, Festhalle

30.11. CH-Zürich, Hallenstadion

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