Ende Januar veröffentlichten Papa Roach mit ‘Even If It Kills Me’ die erste Single aus ihrem kommenden Album. Derzeit sind Jacoby Shaddix und Co. zusammen mit Rise Against auf „Rise Of The Roach“-Tour, um das 25. Jubiläum ihres Debütalbums INFEST zu zelebrieren. Der Frontmann nimmt sich dennoch Zeit für Interviews und spricht mit Claro Música México über die jüngste Veröffentlichung. Dabei verrät er auch ein paar Details zum anstehenden Langspieler.

‘Even If It Kills Me’ war das erste Stück, an dem die Band direkt nach der Tournee zum letzten Album EGO TRIP (2022) gearbeitet haben. „Es hat ein paar Entwicklungsschritte gebraucht, um genau dort zu landen, wo wir im fertigen Produkt sind. Und ich genieße diesen kreativen Prozess wirklich: Etwas Inspirierendes zu nehmen und dann zu versuchen, es mit meiner Energie und meinen Texten zu verbinden und den Song auf ein neues Level zu heben.“

Glück und Leid

Mit dem Resultat ist er nicht nur zufrieden: „Ich bin so begeistert von diesem Lied.“ Immerhin steckt dahinter eine persönliche Geschichte, die Shaddix kürzlich im Interview mit dem Radiosender I-Rock 93.5 erzählt hat. Sein ältester Sohn habe eine „traumatischen Trennung“ durchlebt und das „Gefühl der Hilflosigkeit“ wurde in dem Song verarbeitet. Im aktuellen Interview erzählte der Sänger weiter, dass ‘Even If It Kills Me’ „das erste Stück Musik ist, das wir für unser nächstes Album veröffentlichen.“ Dann verrät er: „Das Album erscheint 2026. Ich war gerade im Studio, bevor ich hierher kam, und habe zwei weitere Songs aufgenommen. Wir werden das ganze Jahr über Musik veröffentlichen. Und die Sachen, die wir noch veröffentlichen werden, sind einfach gut. Ich bin so glücklich.“

Laut Shaddix wird die nächste Papa Roach-Platte „zehn oder elf Lieder“ umfassen. „Ich mag es nicht, lange Platten zu machen. Ich mag Alben, die schnell und auf den Punkt kommen. Versteht ihr, was ich meine? Wir sind nicht die Art von Band, die Zwanzig-Song-Alben oder Doppel-LPs oder so einen Scheiß macht.“

